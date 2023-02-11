الفوز الأربعون لبوسطن والعاشر توالياً لميلووكي

وهذه المرة الثامنة هذا الموسم يسجّل تايتوم 40 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة، علماً انه لعب بدون زميله النجم جايلن براون المصاب بكسر في وجهه بعد اصطدامهما عن غير عمد، ولاعب الارتكاز آل هورفورد المصاب بركبته بالاضافة إلى ماركوس سمارت.

وفي ظل هذا الغياب، سجّل الموزّع ديريك وايت 33 نقطة بينها 8 رميات ثلاثية و10 تمريرات حاسمة.

وحقق لاعبو الفريق الأخضر 25 رمية ثلاثية في المباراة من أصل 55 محاولة.

وقال وايت "كان شعور التسديد جيداً. حصلت على مواقع جيدة واستفدت من ذلك".

وبفضل الرميات المبكرة البعيدة المدى، صنع بوسطن فارقاً كبيراً، وحتى تسجيل هورنتس 15 نقطة متتالية في الربع الثالث، أبقى المتصدر على فارق أكثر من عشر نقاط.

ونجح تايتوم برمياته الثلاثية الخمس في أن يصبح أول لاعب يسجّل ألف رمية ثلاثية قبل عيد ميلاده الخامس والعشرين.

تابع وايت عن زميله البالغ 24 عاماً "رفع اللعبة إلى مستوى مختلف هذا الموسم. من الجميل مشاهدته واللعب معه. يقوم بالخيار المناسب في كل هجمة".

يانيس يحلّق

وحقق ميلووكي باكس، وصيف بوسطن في المنطقة الشرقية (39-17) فوزه العاشر توالياً، على حساب مضيفه لوس أنجليس كليبرز 119-106.

وكالعادة، تألق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مسجلاً 35 نقطة، رافعاً معدله في هذه السلسلة إلى 37.3 نقطة.

وتقدّم كليبرز 27-22 في الربع الأول، بفضل بول جورج صاحب 19 نقطة و11 متابعة والذي لعب دون النجم كواهي لينرد المصاب.

وفي غياب كريس ميدلتون، برز لدى ميلووكي، بطل 2021، بروك لوبيز (22 نقطة و15 متابعة)، بالإضافة إلى جرو هوليداي (19 نقطة و6 تمريرات حاسمة)، لينجح بقلب الفارق وتحقيق فوز جديد.

فيلادلفيا يثأر



وثأر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ثالث المنطقة الشرقية (35-19)، لخسارته المحبطة في نيويورك الأحد، بالفوز على ضيفه نيكس 119-108.

سجّل عملاقه الكاميروني جويل إمبيد 35 نقطة والتقط 11 متابعة، واضاف تايريز ماكسي 27 نقطة بعد نزوله من مقاعد البدلاء، ليقلب فيلادلفيا تأخره بفارق 13 نقطة.

كما سجل النجم جيمس هاردن 20 نقطة و12 تمريرة حاسمة و8 متابعات للفريق الفائز.

ولدى الخاسر، سجّل كل من جوليوس راندل وجايلن برانسون 30 نقطة، فيما كانت حصة الاخير 20 نقطة في الربع الأول.

باتلر في الرمق الأخير

في ميامي، كانت المنافسة شديدة، حيث زرع جيمي باتلر سلة الفوز قبل ثلاثة أعشار من الثانية على نهاية الوقت، وقاد هيت إلى التقدم على ضيفه هيوستن روكتس 97-95.

وكان تايلر هيرو أفضل مسجل لميامي (31 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة)، وأضاف لاعب الارتكاز بام أديبايو 20 نقطة وباتلر 16.

وكان هيت، سادس المنطقة الشرقية، أمام خطر الخسارة ضد متذيل ترتيب الدوري (13-43)، بتخلفه بخمس نقاط قبل 3:40 دقائق على نهاية الوقت.

وعادلت تسديدة الجناح جايلن غرين الارقام 95-95، لكن باتلر ومن كرة "آلي أوب" خطف سلة الفوز.

إرفينغ يتألق مع مافريكس



وسجّل كل من الفنلندي لاوري ماركانن ولاعب الارتكاز ووكر كيسلر 23 نقطة، ليقودا يوتا جاز إلى تعويض تخلفه بفارق 12 نقطة قبل 4:53 دقائق من نهاية مباراته مع تورونتو رابتورز إلى فوز 122-116 على مضيفه.

وفي ممفيس، سجل جا مورانت 32 نقطة و9 متابعات و9 تمريرات حاسمة، وأضاف ديزموند باين 20، ليقودا غريزليز إلى فوز مريح على مينيسوتا تيمبروولفز 128-107.

وفي مباراته الثانية بعد انتقاله الصاخب من بروكلين نتس، سجل الموزع كايري إرفينغ 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة، ليمنح دالاس مافريكس الفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 122-114.

وبقي السلوفيني لوكا دونتشيتش غائباً لإصابته بكاحله، لكن مافريكس امل في عودته السبت لمواجهة كينغز مجدداً.

وضرب الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر بقوة مسجلاً 44 نقطة لأوكلاهوما سيتي، خلال فوز فريقه على أرض بورتلاند ترايل بلايزرز 138-129 الذي لم تكفيه 38 نقطة من نجمه داميان ليلارد.

وأسقط فينيكس صنز مضيفه انديانا بيسرز 117-104، بفضل 22 نقطة و11 متابعة من ديأندري أيتون و21 نقطة لديفن بوكر.