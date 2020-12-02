الفرنسي باتوم ينضم إلى لوس أنجليس كليبرز

انضمّ الجناح الفرنسي نيكولا باتوم الذي حرّره فريقه السابق تشارلوت هورنتس من السنة الأخيرة في عقده، الى صفوف لوس أنجليس كليبرز الذي يلعب ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، كما أعلن الأخير من دون أن يكشف عن فترة العقد أو أجر اللاعب.

وبات كليبرز ثالث فريقه يدافع عنه باتوم (31 عاما) في الدوري الأميركي بعد بورتلاند ترايل بلايزرز (2008-2015) وهورنتس (2015-2020).

واكتفى باتوم بخوض 22 مباراة مع هورنتس موسم 2019-2020 وسجل معدلات متدنية في مختلف الفئات (3,6 نقطة، و4,5 متابعات، و3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة)، بفارق شاسع عن معدلاته السابقة في صفوف بورتلاند (14,3 نقطة موسم 2012-2013).

وقرّر هورنتس الذي يملكه الأسطورة مايكل جوردان في السنوات الثلاث المقبلة، تحريره من عقده على أن يسدد له مبلغا مقداره 27 مليون دولار لموسمه الأخير.

وخاض باتوم تجربة الدوري الأميركي للمحترفين في المرة الأولى عام 2008 من خلال عملية اختيار اللاعبين الجدد الدرافت وانضم الى هيوستن روكتس ومنه مباشرة الى بورتلاند.

خاض في الدوري 789 مباراة على مدى 12 موسما وسجل معدلا مقداره 11,6 نقطة، و5,2 متابعات، و3,8 تمريرات حاسمة.

