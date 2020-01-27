الـ"NBA" يلبس ثوب الحداد على كوبي بعيداً عن التنافس

غير أن لاعبي الفريقين استغلوا اللقاء الذي حسمه الضيف الكندي 110-106 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، من أجل تكريمه بأفضل ما يمكنهم.

وارتأى الفريقان أنّ ارتكاب مخالفة بعدم التسديد حتى مرور الـ24 ثانية المخصصة للهجمة في أول اللقاء الذي جمعهما، سيكون بمثابة تكريم لبراينت الذي ارتدى الرقم 24 في المراحل الأخيرة من مسيرته الأسطورية بعد أن كان يرتدي سابقاً الرقم 8.

ولقي براينت، المتوج بلقب الدوري الأميركي خمس مرات بقميص لوس أنجليس ليكرز إضافة إلى ذهبيتين أولمبيتين مع منتخب بلاده، حتفه الأحد نتيجة تحطم مروحية كانت تقله في كالاباساس، من مدينة لوس أنجليس جنوب ولاية كاليفورنيا.

على جانب آخر، سجل الكاميروني باسكال سياكام 35 نقطة، ليقود حامل اللقب إلى فوزه الثاني والثلاثين في يوم كان ذهن اللاعبين في مكان آخر بحسب ما أفاد لاعب ارتكاز الضيوف الإسباني مارك غاسول بالقول "تفكر بعائلته وأصدقاءه والوضع الذي يمرون به. كل ما تريد فعله هو العودة إلى منزلك من أجل تقبيل أولادك وزوجتك. كل شيء آخر لا يهم في الوقت الحالي".

وكانت ابنة براينت جيانا، البالغة من العمر 13 عاماً، من بين الضحايا التسع الذين سقطوا الأحد في حادث تحطم المروحية، وقد علم لاعبو سبيرز ورابتورز بهذا الخبر المفجع قبل ساعة فقط من صافرة بداية اللقاء.

وكشف مدرب سان أنتونيو غريغ بوبوفيتش الذي شاهد فريقه يتلقى هزيمته الخامسة والعشرين في 45 مباراة بعد أن عجز أي من لاعبيه عن الوصول إلى حاجز الـ15 نقطة، أنّ "الجميع كان متأثراً بشأن المأساة التي حصلت لكوبي. جميعنا يعرف العظمة التي كان عليها كلاعب، لكنه تجاوز حدود اللعب الرائع. لقد كان لاعباً تنافسياً لا مثيل له".

ورأى ما حصل بأنه "شيء مأساوي. لا توجد كلمات يمكن أن تصف كيف يشعر الجميع حيال ذلك. كلنا نفكر في الأسرة والوضع التي تمر به الآن. هذا هو المكان الذي يجب أن تنصب فيه كل أفكارنا".

"كل شيء، كل شيء"

من جهة أخرى، بدا التأثر واضحا على أسطورة سبيرز تيم دانكن الذي يعمل حاليا مساعدا لبوبوفيتش، فيما حاول ديمار ديروزن مواساة زميله صانع الألعاب لوني ووكر على الرغم من أنه شخصيا كان أكثر المتأثرين برحيل براينت لأنه ترعرع في كومبتون، كاليفورنيا، وهو يشاهد "بلاك مامبا" يقود ليكرز إلى خمسة ألقاب قبل أن يصبح لاحقا من أعز أصدقائه.

ولدى سؤاله عما يعنيه له براينت، أجاب ديروزن "كل شيء، كل شيء. كل ما تعلمته كان من كوبي، كل شيء. لو لم يكن كوبي موجودا، لما كنت هنا، لما أحببت (اللعبة)، لما تمتعت بالشغف، الاندفاع. كل شيء جاء منه".

"كوبي! كوبي! كوبي!"

وفي كولورادو، في الملعب الذي لطالما لعب براينت فيه تحت ضغط صافرات الاستهجان، تغلب دنفر ناغتس على ضيفه هيوستن روكتس 117-110 وسط دموع الحاضرين من جمهور ولاعبين وطواقم فنية.

وبدأ اللقاء بدقيقة صمت، قبل أن يحيي الجمهور بـ "كوبي! كوبي! كوبي!".

بالنسبة للاعب روكتس أوستن ريفرز، الخسارة لا تعني شيئا لأنه "بصراحة، لم أكترث لما حصل. أن نخسر المباراة. هذا الألم لن يذهب في المستقبل القريب. لا تحتاج أن تكون مشجعا لكرة السلة لتشعر بالأمر (الحزن)".

كما اضطر براينت لمواجهة صافرات الاستهجان في كل زيارة لليكرز الى ملعب "بيبسي سنتر" الذي شهد الأحد الفوز الـ32 لدنفر بفضل جهود الصربي نيكولا يوكيتش (24 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة) وجيرامي غرانت (25 نقطة).

لكن الوضع كان مختلفا في هذه الأمسية التي غاب عنها جيمس هاردن من جهة هيوستن بسبب إصابة في الفخذ ما لعب دورا في الهزيمة الـ17 لفريقه على الرغم من جهود راسل وستبروك (32 نقطة، بينها 22 في الشوط الثاني، مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة) وإيريك غوردن (19 نقطة).

وكشف يوكيتش بعد اللقاء أنه "لم أصدق الخبر. إنه أسطورة هنا، إنه أسطورة في العالم بأجمعه. خسرنا إنسانا عملاقا، مثالا يحتذى به. إنها خسارة فادحة للجميع".

إنجاز تاريخي آخر لليلارد

وفي أبرز مباريات الأمسية الحزينة، واصل داميان ليلارد تعملقه بتسجيله 50 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 139-129 في مباراة كرم خلالها الفريقان براينت بالوقوف دقيقة صمت لمدة 24 ثانية.

وبعد أن دخل التاريخ كأول لاعب من بلايزرز يسجل 61 نقطة، أصبح ليلارد الأحد أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 40 نقطة أو أكثر لثلاث مباريات على التوالي.

وفي مباراة هجومية أخرى، فاز أتلانتا هوكس على واشنطن ويزاردز 152-133 في مواجهة تألق خلالها تراي يونغ عند الفائز (45 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة و6 متابعات)، وبرادلي بيل عند الخاسر (40 نقطة).

وألحق نيو أورليانز بيليكانز بضيفه بوسطن سلتيكس هزيمته الـ15 بنتيجة 123-108 بعد أن عجز الفريق الأخضر الأسطوري عن احتواء زيون وليامسون، "المبتدىء" الذي سجل 21 نقطة مع 11 متابعة في غضون 27 دقيقة من مباراته الثالثة في الدوري بعد أن غاب عن بداية موسمه الأول بين الكبار بسبب عملية جراحية في الركبة.

وتغلب نيويورك نيكس على جاره وضيفه بروكلين نتس 110-97 على ملعب "ماديسون سكوير غاردن" الذي ارتدى اللونين الأصفر والأرجواني الخاصين بالغريم ليكرز تكريما لبراينت، فيما قاد كواهي لينارد فريقه لوس أنجليس كليبيرز للفوز على مضيفه أورلاندو ماجيك 112-97 بتسجيله 31 نقطة مع 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وتغلب ممفيس غريزليز على فينيكس صنز 114-109 على الرغم من تألق ديفن بوكر (36 نقطة) في صفوف الخاسر.