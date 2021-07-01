الشك يحوم حول مشاركة أنتيتوكونمبو ضد أتلانتا

وأصيب النجم النيجيري الأصل والبالغ من العمر 26 عامًا في الربع الثالث من المباراة الرابعة التي خسرها ميلووكي 88-110 في أتلانتا الثلاثاء، حيث نجح الأخير في إدراك التعادل 2-2 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية.

وقال ميلووكي في بيان أن أنتيتوكونمبو "أجرى التصوير بالرنين المغناطيسي ثم قام بفحوص اليوم (الأربعاء) من قبل طبيبة الفريق كارول فيتر وأكد التصوير بالرنين المغناطيسي التشخيص الأولي بإصابة بتمدد في الركبة اليسرى"، مشيرا إلى أن مشاركته في المباراة الخامسة ضد أتلانتا "غير مؤكدة".

وتعرض أفضل لاعب في الدوري مرتين عامي 2019 و2020 للإصابة عقب اصطدام قوي مع لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا حيث سقط على الأرض وأمسك بركبته لفترة من الوقت، قبل أن يخرج من الملعب ويعود الى غرفة الملابس وهو يعرج بمساعدة شقيقه ثاناسيس.