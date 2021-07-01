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بطولة أمم أوروبا 2020

الدوري الأميركي للمحترفين

الشك يحوم حول مشاركة أنتيتوكونمبو ضد أتلانتا

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أعلن نادي ميلووكي باكس الأربعاء أن مشاركة هدافه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو غير مؤكدة في المباراة الخامسة من الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد أتلانتا هوكس بسبب إصابة في الركبة.

Reuters

وأصيب النجم النيجيري الأصل والبالغ من العمر 26 عامًا في الربع الثالث من المباراة الرابعة التي خسرها ميلووكي 88-110 في أتلانتا الثلاثاء، حيث نجح الأخير في إدراك التعادل 2-2 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية.

وقال ميلووكي في بيان أن أنتيتوكونمبو "أجرى التصوير بالرنين المغناطيسي ثم قام بفحوص اليوم (الأربعاء) من قبل طبيبة الفريق كارول فيتر وأكد التصوير بالرنين المغناطيسي التشخيص الأولي بإصابة بتمدد في الركبة اليسرى"، مشيرا إلى أن مشاركته في المباراة الخامسة ضد أتلانتا "غير مؤكدة".

وتعرض أفضل لاعب في الدوري مرتين عامي 2019 و2020 للإصابة عقب اصطدام قوي مع لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا حيث سقط على الأرض وأمسك بركبته لفترة من الوقت، قبل أن يخرج من الملعب ويعود الى غرفة الملابس وهو يعرج بمساعدة شقيقه ثاناسيس.                                                    

ميلووكي باكس الدوري الأميركي للمحترفين يانيس أنتيتوكونمبو
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