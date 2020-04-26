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الدوري الأميركي للمحترفين

السلة الاميركية: فتح ملاعب التدريب قريبا

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ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أنه قد يتم افتتاح بعض ملاعب التدريب لفرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بحلول يوم الجمعة المقبل لكن هذا لا يعني أن استئناف المسابقة بات وشيكا.

Reuters

وكان دوري السلة الأمريكي أول مسابقة كبرى تتوقف في أمريكا الشمالية بسبب فيروس كورونا حيث حدث ذلك في 11 مارس/آذار بعدما جاءت نتيجة اختبار رودي جوبير لاعب يوتا جاز إيجابية.

لكن بعض الولايات الأمريكية بدأت بالفعل تخفيف إجراءات العزل العام والبقاء بالمنزل ما قد يدفع رابطة الدوري للسماح للاعبين بالعودة إلى ملاعب التدريب.

وقالت شبكة(ئي.إس.بي.إن) إن التدريبات ستكون اختيارية وستكون فردية في طبيعتها.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من رابطة دوري السلة.

وقبل توقف الموسم كان يتبقى حوالي ربع مباريات الدور التمهيدي بينما كان من المفترض انطلاق الأدوار الإقصائية الأسبوع الماضي.

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