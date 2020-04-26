السلة الاميركية: فتح ملاعب التدريب قريبا

وكان دوري السلة الأمريكي أول مسابقة كبرى تتوقف في أمريكا الشمالية بسبب فيروس كورونا حيث حدث ذلك في 11 مارس/آذار بعدما جاءت نتيجة اختبار رودي جوبير لاعب يوتا جاز إيجابية.

لكن بعض الولايات الأمريكية بدأت بالفعل تخفيف إجراءات العزل العام والبقاء بالمنزل ما قد يدفع رابطة الدوري للسماح للاعبين بالعودة إلى ملاعب التدريب.

وقالت شبكة(ئي.إس.بي.إن) إن التدريبات ستكون اختيارية وستكون فردية في طبيعتها.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من رابطة دوري السلة.

وقبل توقف الموسم كان يتبقى حوالي ربع مباريات الدور التمهيدي بينما كان من المفترض انطلاق الأدوار الإقصائية الأسبوع الماضي.