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الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين: بوسطن يعلن عن خضوع تاتوم للحجر الصحي

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أعلن نادي بوسطن سلتيكس الإثنين وضع نجمه جايسون تاتوم ضمن بروتوكول مكافحة فيروس "كوفيد-19".

AFP

وكان تاتوم البالغ من العمر 23 عامًا والمتألق هذا الموسم بمعدل 25,6 نقطة و8,6 متابعات و3,8 تمريرات حاسمة في كل مباراة، استبعد لمدة أسبوعين في كانون الثاني/يناير الماضي عندما أصيب بالفيروس.

وبات تاتوم تاسع لاعب في بوسطن يخضع للحجر الصحي بعد التركي إنيس فريدوم، الأنغولي برونو فرناندو، جاستن جاكسون، سي جي مايلز، آرون نسميث، جوش ريتشاردسون، دينيس شرويدر وغرانت وليامس.

واستبعدت رابطة الدوري حاليًا 124 لاعباً في سعيها لمواجهة عودة انتشار الوباء.

وتنص قوانين رابطة الدوري على أنه يتعين على اللاعبين الذين يخضعون لبروتوكولات مكافحة "كوفيد-19" الدخول في عزل صحي لمدة عشرة أيام حتى يحصلوا على اختبارين سلبيين في فترة 24 ساعة.

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