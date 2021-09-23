الدوري الأميركي للمحترفين: تمبروولفز يُقيل رئيس عمليات كرة السلة روساس

وقال مالك النادي غلين تيلور في بيان "انفصل فريق مينيسوتا تمبروولفز عن رئيس عمليات كرة السلة غيرسون روساس".

وأضاف "نحن لا نزال مصممين على بناء فريق فائز يفخر به جمهورنا ومدينتنا".

واتخذ هذا القرار في توقيت مفاجئ قبل أسبوع واحد من بدء المعسكر التحضيري للفريق، وهو ما عبَّر عنه نجمه كارل-أنطوني تاونز على حسابه في تويتر "ما هذه الفوضى".

وانكب روساس المكلف بالتعاقدات، على الخصوص على ملف الأسترالي بن سيمونس صانع ألعاب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الذي أعرب عن أمله في ترك فريقه.

وتعاقد تمبروولفز مع روساس الكولومبي الجنسية البالغ من العمر 43 عامًا، عام 2019 بعد فترات مع فريقي هيوستن روكتس ودالاس مافريكس.

ولم تكن النتائج في المستوى خلال فترة مسؤوليته مع تمبروولفز حيث فشل الفريق في الموسمين الأخيرين في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (البلاي أوف).