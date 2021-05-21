الدوري الأميركي للمحترفين: ويزاردز يُقصي بايسرز ويتأهل للبلاي أوف

وتُقام المباراة الأولى من هذه السلسلة الأحد في بنسلفانيا حيث يدخل ويزاردز المباراة في لباس غير المرشح للفوز على سفنتي سيكسرز ونجميه الكاميرون جويل إمبيد والأسترالي بن سيمونز.

ونجح ويزاردز في حجز مركز له في "البلاي أوف" بعد موسم منتظم بدأه بنتائج سلبية أدت إلى تذيله ترتيب منطقته بعد ثلاثة أشهر على انطلاق المنافسات، قبل أن يصاب معظم لاعبيه بفيروس كورونا.

غير أن ويزاردز عرف كيف يردّ في ظل تألق نجمه وستبروك الذي رفع بدوره من مستواه محققاً "تريبل -دابل" مرات عدة، كما ساعد زميله بيل لينهي الدوري المنتظم كثاني أفضل الهدافين خلف ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز بمعدل 32 نقطة في المباراة الواحدة.

ومرة جديدة تضامن النجمان وهيمنا على أرض الملعب للفوز على بايسرز الذي فشل في بلوغ "البلاي أوف".

وعوّض وستبروك إخفاقه الثلاثاء أمام بوسطن سلتيكس خلال المباراة الأولى في الملحق التي خسرها بنتيجة 100-118، بتسجيله أمام بايسرز 18 نقطة إلى جانب 15 تمريرة حاسمة و8 كرات مرتدة، فيما برز بيل كأفضل مسجل في اللقاء مع 25 نقطة، وأضاف الياباني روي هاشيمورا 18.

وخلق ويزاردز الفارق في الربع الثاني بعدما سجل 36 نقطة مقابل 23 لمنافسه، قبل أن يزيد الفارق إلى 31 مع نهاية الربع الثالث.

في المقابل، افتقد إنديانا بايسرز الفائز على تشارلوت هورنتس في المباراة الأولى للملحق، لجهود لاعبه الموهوب كاريس ليفيرت الغائب بسبب البروتوكول المعتمد للحد من تفشي فيروس كورونا، على الرغم من الجهد الذي بذله العملاق الليتواني دومانتاس سابونيس صاحب "تريبل-دابل" مع 19 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، والتألق الهجومي لزميله مالكولم بروغدون (24 نقطة).