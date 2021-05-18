الدوري الأميركي للمحترفين: رابطة المدربين تختار مونتي وليامس مدرب العام

وتسلم وليامس زمام تدريب صنز قبل عامين بعد تردي نتائج الفريق مع رقم قياسي سلبي في موسم 2018-2019 حين حقق 19 فوزاً فقط مقابل 63 هزيمة، وتمكن من قلب الموازين فقاده هذا الموسم إلى رقم قياسي إيجابي مع 51 فوزاً مقابل 21 خسارة.

واحتل صنز المركز الثاني في المنطقة الغربية في الموسم المنتظم للـ "أن بي ايه"، وبات عليه الانتظار لمعرفة هوية منافسه في الدور الأول من الـ "بلاي أوف" الفائز من المواجهة بين غولدن ستايت ووريرز ولوس أنجليس ليكرز حامل اللقب.

قال وليامس في بيان إنه يشعر "بسعادة غامرة" لاختياره من زملائه مدرب العام، وتابع "أكّن أقصى درجات الاحترام والإعجاب للمدربين في هذا الدوري، لذا الاعتراف من قبل أقراني هو شرف عظيم لي".

وأضاف "يضحّي كل مدرب في الدوري كثيراً لجعل فريقه وناديه الأفضل، لذا أشعر بالتواضع"، وختم قائلاً "هذه الجائزة أكبر مني بكثير وهي نتيجة العمل الذي ينجزه لاعبونا كل يوم، الطاقم التدريبي ونادي صنز بأكمله".

وأطلقت رابطة مدربي دوري كرة السلة جائزة مدرب العام، والتي سميت على شرف المدير التنفيذي السابق الراحل مايكل إتش غولدبرغ، في عام 2017.

ويتم اختيار الفائز كل موسم بحسب تصويت مدربي الأندية الثلاثين المشاركة في دوري "ان بي ايه"، بحيث يصوّت كل مدرب لشخص واحد.

وستعلن رابطة الدوري الأميركي للمحترفين عن جائزة مدرب العام الخاصة بها خلال الأدوار الإقصائية الـ "بلاي أوف" للعام الحالي.

