الدوري الأميركي للمحترفين: أتلانتا ونيويورك إلى الأدوار الإقصائية وبوسطن يخوض الملحق

ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية مباشرة بحسب النظام الجديد أصحاب المراكز من 1 إلى 6 في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، فيما يتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى البلاي أوف. ويخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد البلاي أوف.

وبعد يومين من فوز أول على واشنطن 125-124، في مباراة حطّم فيها الموزّع النجم راسل وستبروك رقما تاريخيا لأوسكار روبرتسون بعدد التريبل دابل (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) للمرة الـ182، حقق أتلانتا فوزا ثانيا 120-116 حاجزا بطاقة البلاي أوف للمرة الأولى منذ 2017.

وكان تراي يونغ (33 نقطة، 9 تمريرات حاسمة و8 متابعات) حاسما لأتلانتا، رابع المنطقة الشرقية (39 فوزا و31 خسارة)، ليعوّض تأخر فريقه بفارق 13 نقطة في الربع الأخير.

وعوّل الفائز أيضا على جون كولينز (18 نقطة) صاحب ثلاثية حاسمة قبل 24 ثانية على نهاية الوقت، فيما أضاف لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 17 نقطة و11 متابعة والصربي بوغدان بوغدانوفيتش 20 نقطة.

ولدى الخاسر، اكتفى وستبروك هذه المرة بدابل دابل مسجلا 34 نقطة و15 تمريرة حاسمة.

ويمكن لويزاردز الذي يطمح إلى عودة برادلي بيل من الإصابة، ضمان المركز العاشر الخميس بحال خسارة شيكاغو بولز الحادي عشر أمام تورونتو رابتورز.

وكان بوسطن سلتيكس الذي بلغ نهائي المنطقة الشرقية ثلاث مرات في آخر أربع سنوات، قادرا على الإبقاء على آماله لتفادي الملحق، لكنه تعرّض لخسارة على أرض كليفلاند كافالييرز 102-94.

وفي غياب المصاب لفترة طويلة جايلن براون (معصم)، لم تكن 29 نقطة لجايسون تايتوم و15 للفرنسي إيفان فورنييه كافية لتجنيب الفريق الأخضر الخسارة.

واستفاد نيويورك نيكس (38-31) من خسارة بوسطن (35-35) ليضمن على الأقل المركز السادس المؤهل مباشرة إلى البلاي أوف، وذلك للمرة الأولى منذ 2013.



ليكرز يصمد أمام روكتس

وبعد سبعة أشهر من تتويجه في فقاعة أورلاندو الصحية، رفع لوس أنجليس ليكرز لافتة اللقب السابع عشر في قاعته ستيبلز سنتر، قبل أن يفوز بصعوبة للمرة الثالثة تواليا على هيوستن روكتس 124-122، بفضل سلة حاسمة من كايل كوزما (19 نقطة) قبل ست ثوان على انتهاء الوقت.

لكن ليكرز الذي غاب عنه نجماه ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس بسبب الإصابة، قد يضطر إلى خوض الملحق، إذ يحتل المركز السابع في المنطقة الغربية (40-30) بفارق فوز عن كل من بورتلاند ترايل بلايزرز ودالاس مافريكس.

جيمس الذي يحاول التعافي تماما من إصابة بكاحله تعرض لها في آذار/مارس الماضي، توجّه إلى الجماهير قائلا "لم يكن بمقدورنا رفع هذه اللافتة دونكم. هذه من أجلكم. طريق اللقبين المتتاليين تبدأ الأسبوع المقبل".

وتخطى بورتلاند المتصدر يوتا جاز 105-98 بفضل نجمه داميان ليلارد (30 نقطة) وسي جاي ماكولوم (26)، فيما سجل ليوتا البديل جوردان كلاركسون 29 نقطة ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 15 نقطة و20 متابعة.

وبحال فوزه الخميس على مضيفه فينيكس صنز، سيضمن بورتلاند بطاقة البلاي أوف.



عودة ناجحة لهاردن

وبعد غيابه خمسة أسابيع لتمزق في عضلات فخذه، حقق الهداف جايمس هاردن عودة ناجحة مع بروكلين نتس، مسجلا 18 نقطة و11 تمريرة حاسمة و7 متابعات في 26 دقيقة، خلال فوز فريقه على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 128-116.

وقال "اللحية" بعد أن استهل المباراة على مقاعد البدلاء "لاعب سادس، يمكنني التألق في هذا الموقع أيضا. حصلت على جائزة لهذا الدور".

وأبقى هذا الفوز على آمال ضئيلة لبروكلين (46-24) بإحراز لقب بطل المنطقة الشرقية القريب من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر (47-22).

وبالنسبة لسبيرز، عاشر المنطقة الغربية، فقد ساعدته خسارة نيو أورليانز بيليكانز أمام دالاس السادس 107-125 في مباراة تألق فيها السلوفيني لوكا دونتشيتش (33 نقطة)، فبات الأخير على بعد فوز من ضمان البلاي أوف.