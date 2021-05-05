الدوري الأميركي للمحترفين: ميلووكي إلى الـ"بلاي أوف" وصنز يستعيد صدارة الغرب



سجّل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 36 نقطة ليقود ميلووكي باكس إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" إثر تفوقه 124-118 على بروكلين نتس الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما استعاد فينيكس صنز صدارة المنطقة الغربية بفوزه 134-118 على كليفلاند كافالييرز بعد التمديد.

ولم تخيّب قمة المنطقة الشرقية بين الغريمين الآمال حيث بقيت المنافسة حامية الوطيس قبل أن يبتعد باكس قليلا في الربع الأخير، ليجدّد فوزه على فريق المدرب الكندي ستيف ناش في غضون ثلاثة أيام بعد أن أسقطه الأحد 117-114.

وأضاف أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين 12 متابعة وأربع تمريرات حاسمة، ليخطف الفوز لباكس الذي بات سابع المتأهلين إلى الـ"بلاي أوف" بعد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، نتس، فينيكس صنز، يوتا جاز، لوس أنجليس كليبرز ودنفر ناغتس.

وحقق باكس فوزه الـ41 هذا الموسم مقابل 24 هزيمة ليبقى ثالث المنطقة الشرقية خلف نتس الثاني الذي سقط للمباراة الثالثة تواليًا.

وأضاف كل من جرو هوليداي وكريس ميدلتون 23 نقطة من جانب الفائز، فيما أحرز برين فوربس 14 من مقاعد البدلاء.

من جانب الخاسر، سجل كايري إرفينغ 38 نقطة مقابل 32 لكيفن دورانت، 12 لجو هاريس و10 لكل من جيف غرين ومايك جيمس في ظل استمرار غياب الهداف الآخر جيمس هاردن.

من جهته، قلل يانيس (26 عامًا) من أهمية الفوز "كان انتصارًا جيدًا، أنا سعيد أننا قدمنا أداء جيدًا لمشجعينا وأن نتعلم من هذه المباريات، لكن هذا كل شيء...لن يتذكر أحد هذه المباريات عندما نصبح في الأدوار الإقصائية".

صنز يستعيد صدارة الغربية



في كليفلاند، استعاد صنز صدارة المنطقة الغربية بفوزه 134-118 على كافالييرز بعد التمديد بقيادة ديفن بوكر الذي سجل 31 نقطة.

سجّل بوكر 14 تسديدة ناجحة من 27 محاولة وأضاف ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة ليساهم في الفوز الخامس تواليًا لصنز.

وكان وصيف القاع في المنطقة الشرقية الذي دخل المباراة وهو رسميًا خارج دائرة المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ندًا قويًا لصنز.

وصل تقدم فينيكس إلى 12 نقطة منتصف الربع الثالث، إلا أن كافالييرز عادلوا النتيجة 114-114 قبل 24 ثانية من نهاية المباراة وفرضوا التمديد.

انتفض صنز في الشوط الإضافي وسجل لاعبوه 15 نقطة متتالية مقابل ولا أي نقطة للخصم، ليتقدموا 129-114 حيث لم ينظروا خلفهم بعدها ليمضوا قدمًا نحو الفوز.

حقق صانع الألعاب كريس بول 23 نقطة و16 تمريرة حاسمة وست متابعات لصنز، فيما أضاف ميكال بريدجز 22 نقطة. أما دي أندري أيتون من باهاماس سجل 15، فيما أحرز فرانك كامينسكي 11 من مقاعد البدلاء.

وكان أيزاك أوكورو من جانب الخاسر أفضل مسجل في اللقاء مع 32 نقطة، مقابل 29 وسبع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات لكولين سيكستون.

في نيو أورليانز، واصل ستيفن كوري تألقه حيث تجاوز مرة أخرى عتبة الثلاثين نقطة، إلا أن نقاطه الـ37 لم تكن كافية لتجنيب غولدن ستايت ووريرز الخسارة 103-108 أمام بيليكانز.

وكانت هذه المرة الرابعة والثلاثين هذا الموسم التي يسجل فيها كوري 30 نقطة أقله في المباراة.

وثأر بيليكانز لخسارته أمام وويريرز 108-123 الاثنين ليبقي على آماله حية بخوض غمار ملحق الأدوار الإقصائية.

وكان لونزو بول أفضل مسجل من جانب الفائز مع 33 نقطة، ست تمريرات حاسمة و4 متابعات، مقابل 23 نقطة لزيون وليامسون.

يحتل بيليكانز المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية، على بعد مقعد من آخر المراكز المؤهلة لخوض ملحق الأدوار الإقصائية مع 30 انتصارًا مقابل 36 هزيمة.

ويتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن من كل منطقة في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، فيما يخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد الـ"بلاي أوف".

