الدوري الأميركي للمحترفين: 41 نقطة لكوري تبقي ووريرز في السباق



وأسهمت المباراة رقم 33 التي يسجل فيها كوري 30 نقطة وأكثر في الموسم، بتحقيق ووريرز للانتصار رقم 33 في مقابل 32 خسارة في المركز الثامن للمنطقة الغربية.

في المقابل، قضى هذا الفوز على فرص نيو أورليانز في الوصول إلى الأدوار الاقصائية.

وتعني هذه الهزيمة أن بيليكانز يقبع الآن خارج مراكز التنافس مع رقم قياسي من 29 فوزاً في مقابل 36 هزيمة في المركز الحادي عشر.

وهذه المباراة التي شهدت على تألق جديد لكوري هذا الموسم والتي تضعه في رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب (أم في بي)، هي التاسعة التي يسجل فيها 40 نقطة على الأقل هذا الموسم، ورقم 47 في مسيرته الاحترافية.

وسيطر ووريرز على غالبية فترات المباراة، حتى أنه تقدم 39-21 في نهاية الربع الأول، ورفع الفارق إلى 25 نقطة مع بيليكانز في الربع الثاني.

وقال كوري لشبكة "إي أس بي أن" بعد المباراة إنه "بالنسبة لنا الخروج من الربع الأول كما فعلنا الليلة وفرض إرادتنا، ساعدنا في الحفاظ على الزخم الهجومي طوال المباراة".

ولفت إلى أنه على الفريق أن يواصل تحسنه لنيل فرصة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالتصفيات.

ليكرز يوقف سلسلة هزائمه



انتزع دنفر ناغتس مكانه في الأدوار الإقصائية رغم خسارته 93-89 أمام لوس أنجليس ليكرز.

وحجز ناغتس مكانه في التصفيات بعد فوز أتلانتا هوكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 123-114.

في غضون ذلك، وضع ليكرز حداً لسلسلة هزائمه في ثلاث مباريات متتالية، رغم غياب "الملك" ليبرون جيمس لأوجاع في كاحل قدمه اليمنى، بعد أيام فقط من عودته من غياب طويل بسبب الإصابة نفسها.

وقاد أنتوني ديفيس ليكرز بتسجيله 25 نقطة، كما قام بصدة حاسمة مع تقليص ناغتس للفارق إلى أربع نقاط في الثواني الأخيرة.



"تريبل دابل" لويستبروك



وفي مباريات أخرى، حقق راسل ويستبروك 24 تمريرة حاسمة سجل معها الـ"تريبل دابل" رقم 32 له في الموسم الحالي مع واشنطن ويزاردز الذي فاز 154-141 على إنديانا بايسرز.

وتضمنت التريبل دابل أيضاً 21 مرتدة و14 نقطة، ما يعني أنه سيسجل في نهاية الموسم معدل "تريبل دابل" للمرة الرابعة في مسيرته.

وأعرب مدرب ويزاردز سكوت بروكس بعد الفوز عن اعتقاده بأن ويستبروك يحتل المركز الثاني بعد ماجيك جونسون في تصنيفات اللاعبني الموزّعين (بوينت غارد).

وأضاف "لقد كنت محظوظاً بما يكفي لرؤيته لمدة ثماني سنوات يفعل الكثير من الأشياء التي هي إلى حد كبير خارقة في بعض الأحيان".

وتابع أن "البوينت غارد لا يفعلون ما يفعله. ليسوا مبنيين بهذه الطريقة. قد يكون هناك بعض من يصوب بشكل أفضل (...) لكن هذا اللاعب هو أفضل ما شهده الدوري على الإطلاق".