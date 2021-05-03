الدوري الأميركي للمحترفين: أنتيتوكونمبو يتألق أمام نتس وخسارة ثالثة لليكرز



ولم يكن تألق كيفن دورانت مع 42 نقطة كافياً لتجنيب بروكلين نتس الهزيمة، فيما مني لوس أنجليس ليكرز بخسارته الثالثة توالياً.

وتمكن اليوناني، أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين، الذي تعافى من التواء في الكاحل الأيمن، من التغلب على دورانت في مباراة المنطقة الشرقية بين الفريقين الأكثر تسجيلاً في الدوري.

وقال أنتيتوكونمبو بعد المباراة: "الصورة التي كونتها هذه الليلة، هي ما أريد المضي قدماً فيه، لا يهم إذا سجلت 49 نقطة، لا يهمني ذلك، ما يهمني هو كيف هدأت، وكيف تمكنت من إيجاد زملائي في الفريق".

وأضاف: "ماذا لو أخطأت واحدة، اثنتان، ثلاثة، وكنت قادراً على العودة والمحاولة مرة أخرى، هذا ما أؤمن أنه يمكنني القيام به".

من جهته، عادل دورانت أعلى معدل له في الموسم مع 42 نقطة فيما سجل 10 مرتدات لصالح نتس الذي يحاول الانقضاض والتمسك بالصدارة خلال المراحل النهائية من الموسم العادي.

لكن أنتيتوكونمبو أكّد أنّه لم يكن في مبارزة تهديفية مع دورانت، وحاول فقط التركيز على نقاط القوة في لعبته.

وسيتواجه الفريقان مرة أخرى مساء الثلاثاء في ميلووكي، في منافسة يراها كثيرون بمثابة لمحة عمّا ستكون عليه الأدوار الاقصائية.



ليكرز خسر 6 من 7 مباريات

من جهة أخرى، سجل باسكال سياكام وكايل لوري ما مجموعه 76 نقطة، ليبقيا على آمال تورونتو رابتورز بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على لوس أنجليس ليكرز الذي شهد خروج نجمه ليبرون جيمس في الربع الرابع من المباراة 121-114.

وأنهى سياكام المباراة مع 39 نقطة (الأعلى له هذا الموسم) و13 مرتدة، فيما أحرز لوري 37 نقطة و11 تمريرة حاسمة في المباراة التي جمعت الفريقين اللذين فازا بالدوري خلال الموسمين الماضيين على التوالي.

وخسر ليكرز ست مباريات من أصل آخر سبع، وبات يعلم أن عودة جيمس إلى التشكيلة ليست الحل على الإطلاق.



وسجل جيمس ستاً من أصل 11 تسديدة، وخرج بـ19 نقطة بعد 28 دقيقة، لكن اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً خسر الكرة (تورن أوفر) خمس مرات في مباراته الثانية، بعدما غاب عن عشرين مباراة لإصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها في 20 آذار/مارس.



وغادر جيمس المباراة في منتصف الربع الأخير ولم يعد.



وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل إن جيمس "كان يعاني من بعض الألم. قررنا عدم إدخاله مجدداً، وسنرى كيف يشعر غداً".



وبهذا الفوز، بات رابتورز على بعد مباراتين ونصف تقريباً خلف واشنطن ويزاردز في المعركة على المركز العاشر المؤهل في المنطقة الشرقية.



وفي مباراة أخرى، لم ينه لاعبا بوسطن سلتيكس جايلين براون وجايسون تايتوم المباراة التي خسرها فريقهما أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 129-119، بعدما اصطدما ببعضهما البعض في الدقيقة الأخيرة من الربع الرابع.



وقع الاصطدام بينما كانا يحاولان صد هجمة لترايل بليزرز، لكن تايتوم قال في وقت لاحق إن إصابته لم تكن خطيرة.



وفي سان أنتونيو، سجل بن سيمونز سلة في الثانية الأخيرة من المباراة، فيما أحرز جويل إمبييد 34 نقطة و12 مرتدة، ليفوز فريقهما فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سان أنتونيو سبيرز 113-111 بعد التمديد.

