الدوري الأميركي للمحترفين: فينيكس يعود إلى الأدوار الاقصائية بعد 11 عاماً



ولحق الفريقان بيوتا جاز الذي كان أول المتأهلين وبروكلين نتس أول الفرق المتأهلة عن الشرقية.

سجل بول 15 من نقاطه في الربع الأخير ليقود صنز إلى انتصاره الـ44 مقابل 18 هزيمة في وصافة المنطقة الغربية، بفارق مباراتين عن كليبرز الثالث ومباراة عن يوتا المتصدر (45-17).



ودخل صنز إلى المباراة آتيًا من رحلة في الساحل الشرقي أنهاها بثلاثة انتصارات وهزيمتين، حيث وضع حدًا لسلسلة من تسعة انتصارات متتالية لنيويورك نيكس.



أضاف بول 10 تمريرات حاسمة وثلاث سرقات للكرة فيما أحرز ديفن بوكر 21 نقطة وست متابعات.

ولم يشارك الوافد الجديد إلى كليبرز ديماركوس كازنز في المباراة بعد أن سجل 16 نقطة في اللقاء السابق، فيما استمر غياب كواهي لينارد للمباراة الخامسة تواليًا بسبب إصابة في رجله.



من جانب الخاسر، سجل بول جورج 25 نقطة و10 متابعات فيما أضاف ماركوس موريس 16 نقطة.

فيلادلفيا بدوره إلى البلاي أوف



في فيلادلفيا، سجل سيث كوري 20 نقطة ليقود سفنتي سيكسرز إلى فوز كبير 127-83 على أتلانتا هوكس المنقوص وبلوغ الأدوار الاقصائية.



كما أضاف كل من الكاميروني جويل امبيد وتوبياس هاريس 17 نقطة وسبع متابعات من جانب الفائز، حيث تجاوز ستة لاعبين في صفوفه عتبة العشر نقاط.



حقق سيكسرز انتصاره الـ41 هذا الموسم مقابل 21 هزيمة حيث سجل لاعبوه الـ15 جميعًا في اللقاء.

وقال امبيد بعد الفوز: "دخلنا إلى الموسم والهدف الفوز بالدوري، هناك العديد من الخطوات لتحقيق ذلك ولكن

نملك كل الإمكانات لتحقيقه".

تريبل دابل ويستبروك تسقط ليكرزظ



في واشنطن، حقق راسل ويستبروك "تريبل دابل" مع 18 نقطة، 18 متابعة و14 تمريرة حاسمة، فيما أضاف برادلي بيل 27 نقطة ليقودان ويزاردز للفوز 116-107 على لوس انجليس ليكرز الجريح.



وعزّز ويزاردز آماله ببلوغ الأدوار الإقصائية بتحقيقه فوزه الـ28 مقابل 34 هزيمة، حيث يحتل المركز العاشر والأخير في الشرقية الذي يخوّله خوض ملحق التأهل الى الـ"بلاي أوف".



وقال مدرب واشنطن سكوت بروكس "استحقينا هذا الفوز نظرًا للأداء الذي قدمناه، لدينا لاعبان من الطراز العالي جدًا ولكن اللاعبون الآخرون يرتقون إلى المستوى أيضًا".



في سولت لايك سيتي، حقق يوتا جاز رقمًا قياسيًا بتسجيله أكبر عدد من النقاط في مباراة واحدة في تاريخ النادي بفوزه 154-105 على ساكرامنتو كينغز حيث سجل ثمانية لاعبين 10 نقاط أقله كان أفضلهم الكرواتي بويان بوغدانوفيتش مع 24.