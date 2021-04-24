الدوري الأميركي للمحترفين: بروكلين يستعيد صدارة "الشرقية" من فيلادلفيا

وصحيح أن كايري إيرفينغ، نجم بروكلين، كان قريبا من تحقيق تريبل دابل (أكثر من عشرة في ثلاث فئات إحصائية) مع 15 نقطة و11 تمريرة حاسمة و9 متابعات، إلا أن معدّل تسجيله كان منخفضا للغاية (4 من 19 محاولة).

وصمد نتس أمام عودة قوية لبوسطن في الربع الأخير (31-21)، أمام جمهور محدّد بسبب بروتوكول فيروس كورونا، بلغ 1700 متفرج على ملعب باركليز سنتر أرينا.

قال إيرفينغ "ندرك أننا لن نحقق انتصارات سهلة في بعض المباريات، لذا يجب أن نمرّ في بعض المعارك".

وغاب مجددا عن نتس، النجمان كيفن دورانت وجيمس هاردن بسبب الإصابة، لكنه نجح بالتقدّم معظم المباراة، ليستعيد صدارة المنطقة الشرقية (40 انتصارا و20 هزيمة) بفارق مباراة عن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الخاسر ثلاث مرات تواليا.

وغاب المخضرم دورانت للمباراة الثالثة تواليا لاصابة بفخذه تعرض لها الأحد خلال الخسارة ضد ميامي. وخاض دورانت 24 من أصل 59 مباراة لنتس هذا الموسم، فيما يفتقد بروكلين هدافه جيمس هاردن للمباراة التاسعة تواليا لإصابة عضلية بفخذه.

وكان جو هاريس أفضل مسجّل لبروكلين مع 20 نقطة، وأضاف جيف غرين 19، فيما لم تكن 38 نقطة و10 متابعات للنجم جايسون تايتوم كافية لتجنيب بوسطن خسارته الـ28 مقابل 32 فوزا.

قال الموزّع بايتون بريتشارد بعد تسجيله 22 نقطة لبوسطن بينها 6 ثلاثيات من 7 محاولات "إذا خسرت الكثير من الكرات ومنحت فريقا مثل بروكلين فرصة المرتدات، تسديد كرات سهلة وأمور مماثلة، سيكون من الصعب أن تفوز في المباريات".



كوري يواصل تألقه



وتابع الموزع النجم ستيفن كوري تألقه مع غولدن ستايت ووريرز، وقاده إلى الفوز على ضيفه دنفر ناغتس وعملاقه الصربي نيكولا يوكيتش 118-97.

وبتسجيله 32 نقطة بينها 4 ثلاثيات، يكون كوري قد تخطى حاجز 30 نقطة للمرة الـ12 في آخر 13 مباراة. فقط خلال الخسارة أمام واشنطن الأربعاء، اكتفى بتسجيل 18 نقطة.

وساهم بتحقق ووريرز فوزه الثلاثين هذا الموسم مقابل 30 خسارة، البديل كيلي أوبري جونيور (23 نقطة) والكندي أندرو ويغينز (19).

ولدى ناغتس، رابع المنطقة الغربية، الذي خسر ويل بارتون مطلع المباراة لإصابة عضلية، سجل يوكيتش 19 نقطة، فيما كان زميله مايكل بورتر جونيور الأفضل مع 26 نقطة.

وبرغم غياب نجميه تراي يونغ (كاحل) والسويسري كلينت كابيلا (الفقرات السفلية)، قاد الصربي بوغدان بوغدانوفيتش فريقه أتلانتا هوكس إلى الفوز على وصيف الموسم الماضي ميامي هيت 118-103، بتسجيله 21 نقطة.

ويبلغ معدل يونغ وكابيلا سويا 41 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم، فيما يتصدر كابيلا ترتيب المتابعات في الدوري.

وفيما أضاف للفائز جون كولينز 20 نقطة، كان كندريك نان الأفضل لدى هيت مع 21، وأضاف النجم جيمي باتلر 19.

وحقق لوس أنجليس كليبرز، ثالث المنطقة الغربية، فوزه الرابع تواليا على هيوستن روكتس متذيل ترتيب الدوري بعد رحيل هاردن إلى نتس، بنتيجة 109-104.

وكان النجم بول جورج أفضل مسجل لكليبرز (43 فوزا و19 خسارة)، مع 33 نقطة و14 متابعة، فيما سجل للخاسر الموزع جون وال 27 نقطة و13 تمريرة حاسمة ولاعب الارتكاز كريس وود 24 نقطة و19 متابعة.

وفي مباراة هجومية بين فريقين يتنافسان على المركز السابع في المنطقة الغربية، ألحق ممفيس غريزليز الخسارة الرابعة تواليا ببورتلاند ترايل بلايزرز 130-128.

وتألق الموزع جا مورانت بتسجيله 33 نقطة و13 تمريرة حاسمة، وأضاف ديلون بروكس 25، فيما سجل لبورتلاند نجمه داميان ليلارد 27 نقطة ولاعب الارتكاز البوسني يوسف نوركيتش 26 نقطة و17 متابعة.

ويحتل بورتلاند المركز السابع في الغربية (32-27) وممفيس الثامن (30-28).