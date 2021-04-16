الدوري الأميركي للمحترفين: أنتيتوكونمبو العائد من الإصابة يقود باكس للفوز على هوكس



وعلى الرغم من أن المعدل التسجيلي لأنتيتوكونمبو لم يرتقِ إلى معدلاته السابقة (29 نقطة)، إلا أنه حصل على مساعدة من زملائه على أرض الملعب حيث نجح 7 لاعبين من باكس في إنهاء المباراة مع 10 نقاط أو أكثر.

وتألق في صفوف الفائز جرو هوليداي مع 23 نقطة، فيما حقق بروك لوبيز "دابل - دابل" مع 19 نقطة و12 متابعة، بينما اكتفى كريس ميدلتون بـ 10 فقط، وأضاف 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وبرز بات كونوتون من على قاعد البدلاء بتسجيله 14 نقطة، وأضاف جيف تيغ وبوبي بورتيس 11 نقطة لكل منهما.

وخاض ميلووكي، ثالث المنطقة الشرقية مع 35 فوزاً مقابل 20 هزيمة، مباراته التاسعة خارج ملعبه من مبارياته العشر الأخيرة.

وحسم باكس نتيجة المباراة لصالحه بتسجيله 7 نقاط توالياً من دون أن يفسح المجال لمنافسه بتسجيل أي نقطة في وقت متأخر قبل صافرة النهاية، في حين نجح هوكس في تقليص فارق بلغ 19 نقطة إلى 8 نقاط مع سلسلة من 15 نقطة مقابل 4 للضيف في الربع الرابع الأخير.

وساهم لاعبو الإحتياط في باكس بتحقيق الفوز الثالث توالياً للفريق بعدما تفوقوا على أقرانهم في هوكس مع 44 نقطة لصالحهم مقابل 16 فقط.

في المقابل، سجل نجم هوكس تراي يونغ العائد بدوره من الإصابة بعد غيابه لمباراتين، 15 نقطة إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

وكان أفضل مسجل في صفوف الخاسر لاعب الارتكاز الصربي بوغدان بوغدانوفيتش مع 28 نقطة، وأضاف سولومون هيل 18، هي الأعلى له هذا الموسم، وحقق السويسري كلينت كابيلا 16 نقطة.

وهي الخسارة الثانية فقط لهوكس في مبارياته التسع الأخيرة، وظل رابعاً في المنطقة الشرقية (30 فوزاً مقابل 26 خسارة).

وفي مباراة ثانية، تابع ستيفن كوري استعراضه التهديفي وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز للفوز على كليفلاند كافالييرز 119-101، بتسجيله 33 نقطة.

وهي المباراة التاسعة توالياً يسجل فيها كوري 30 نقطة أو أكثر، ليساعد فريقه على الفوز بمباراته الرابعة تواليا والخامسة في الست الأخيرة.

وأنهى الكندي أندرو ويغينز المباراة مع 23 نقطة، فيما سجل الأميركي - المكسيكي خوان توسكانو - أندرسون 20 نقطة، هي الأعلى في مسيرته.

وبرز في صفوف كليفلاند، كولين سيكستون العائد إلى الملاعب بعدما غاب مباراتين بسبب الإصابة، بتسجيله 30 نقطة، إلاّ أن ذلك لم يكن كافياً للحؤول دون الخسارة الثالثة لفريقه في آخر أربع مباريات.

وخسر لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب أمام بوسطن سلتيكس 113-121، وفاز فينيكس صنز على ساكرامنتو كينغز 122-114.