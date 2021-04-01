الدوري الأميركي للمحترفين: ميلووكي يفسد بداية دراموند مع ليكرز ونتس يتصدر المنطقة الشرقية

وسجل للفائز جرو هوليداي 28 نقطة وأضاف النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 25 نقطة. وشهدت المباراة مشاركة يانيس إلى جانب شقيقيه تاناسيس وكوستاس ليصبحوا ثاني ثلاثة أشقاء يشاركون ضمن مباراة واحدة في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة أولى لدراموند في صفوف لوس أنجليس ليكرز بعد انتقاله إلى صفوفه بصفقة حرة بعد تحريره من فريقه السابق كليفلاند كافالييرز قبل ثلاثة أيام. ولم يكمل دراموند المباراة لأنه تعرّض لإصابة في إبهام قدمه.

واستمر غياب نجمي ليكرز ليبرون جيمس (كاحل) وأنتوني ديفيس (ربلة الساق).

وتخلف باكس في نهاية الربع الأول بنتيجة 24-30 لكنه قلب الأمور في صالحه في نهاية الربع الثاني ليتقدم بفارق 8 نقاط (57-49).

وتخطى 4 لاعبين من ليكرز حاجز الـ10 نقاط وهم مونتريزل هاريل (19 نقطة) وأضاف الألماني دينيس شرودر (17) وكايل كوزما (16) وماركييف موريس (15).

وانتزع بروكلين نتس صدارة المنطقة الشرقية من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفوزه على هيوستن روكتس 120-108.



نتس يزيح فيلادلفيا عن الصدارة

واستغل نتس سقوط فيلادلفيا أمام دنفر ناغتس 95-104 قبل 24 ساعة، ليزيحه عن الصدارة بعد أن حقق فوزه الـ19 في آخر 23 مباراة.

ولم يكن فوز بروكلين نتس سهلا لأنه تخلف في معظم فترات اللقاء قبل أن يحسم الأمور في صالحه في الربع الأخير على الرغم من أنه خاضه في غياب نجمه جيمس هاردن الذي أصيب بتمدد عضلي في ساقه علما بأنه كان يواجه فريقه السابق.

وعلق مدرب بروكلين ستيف ناش على إصابة هاردن الذي سجل 17 نقطة في المباراة بقوله "سنراقب الأمر، لكننا واثقون بأن الأمر (غيابه عن الملاعب) لن يستغرق وقتا طويلا".

وساهم في الفوز كل من كايري إيرفينغ بتسجيله 31 نقطة و12 تمريرة حاسمة، وأضاف جو هاريس 28 نقطة، في حين استمر غياب كيفن دورانت لإصابة في الفخذ منذ منتصف شباط/فبراير. وأغلب الظن بأن هاردن سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد تشارلوت.

وتعملق السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد دالاس مافريكس إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 113-108 بتسجيله 36 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية.

وكان مافريكس في طريقه إلى فوز سهل عندما تقدّم على منافسه بفارق 23 نقطة (90-73) في نهاية الربع الثالث لكن سلتيكس قلّص الفارق إلى أقل من 10 نقاط في الربع الأخير من دون أن ينجح في قلب الأمور في صالحه.

أما أفضل مسجل في صفوف بوسطن فكان جايسون تايتوم مع 25 نقطة وأضاف جيلين براون وكيمبا ووكر 24 و22 نقطة تواليا.

وقال مدرب مافريكس ريك كارلايل "احتفظنا بتماسكنا لا سيما في الأوقات العصيبة أواخر المباراة. نجحنا في إجبار الفريق المنافس على ارتكاب الأخطاء ضدنا واستغلينا ذلك من خلال ترجمة الرميات الحرة وبعض السلات الهامة".

أما نظيره في صفوف سلتيكس براد ستيفنس فقال "كان يتعين علينا أن تكون ردة فعلنا أفضل في منتصف المباراة وهذا ما لم يحصل للأسف".

وفي المباريات الأخرى، فاز فينيكس صنز على شيكاغو بولز 121-116، ويوتا جاز على ممفيس غريزليز 111-107، ومينيسوتا تمبروولفز على نيويورك نيكس 102-101، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على تورونتو رابتورز 113-103، وبورتلاند ترايل بلايزرز على ديترويت بيستونز 124-101، وميامي هيت على إنديانا بايسرز 92-87.