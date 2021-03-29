الدوري الأميركي للمحترفين: فوز غير مقنع لليكرز وبوكر ينقذ صنز

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لليكرز بعد أربع خسارات متتالية منذ إصابة نجمه ليبرون جيمس بالتواء في الكاحل الأيمن، لينضم النجم الآخر أنتوني ديفيس.

وأضاف كايل كوزما 21 نقطة لليكرز الذي عاد إلى السيطرة على أجواء المباراة بعدما كان متخلفاً بخمس نقاط قبل نحو سبع دقائق من نهاية الشوط الرابع أمام ثاني أسوأ فرق المنطقة الشرقية.

وسجل ليكرز سلسلة من 12 نقطة في مقابل نقطة واحدة ليتقدم بفارق سبع نقاط قبل ما يقارب ثلاث دقائق من نهاية المباراة. لكن مع إهدار الفرص من قبل ليكرز، تمكن ماجيك في النهاية من تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط.

وحظي لاعب أورلاندو أوتو بورتر جونيور بفرصة لفرض التعادل في اللحظات الأخيرة، لكن رميته الثلاثية ارتدت من إطار السلة، ما أثمر فوزاً منتظراً لليكرز الباحث عن تعويض سلسلة من النتائج السيئة.

وقال لاعب ليكرز ماركيف موريس بعد المباراة: "ارتكبنا بعض الأخطاء في النهاية، ولم نتمكن من التسجيل، لكننا حققنا الفوز وننظر إلى تحقيق الفوز التالي".

من جهته، قال مدرب الفريق فرانك فوغل إنّه "بالتأكيد لم تكن الأمور جيدة، لكننا قدمنا أداء جيداً، لقد سجلنا تسديدات عالية الجودة".

واختتم حديثه قائلاً "أعتقد أنه فوز جيد لرجالنا، وأنا فخور بالأداء الذي قدموه".

وفي تشارلوت، سجل ديفين بوكر 35 نقطة وأضاف كريس بول 16 أخرى، ليقودا فينيكس صنز للفوز على هورنتس 101-97 بعد التمديد.

وأحرز ميكال بريدجز 13 نقطة وست عمليات خطف للكرة هو الأعلى في مسيرته، بينما سجل ديندر آيتون البالغ 22 عاماً 14 نقطة و14 مرتدة ليقفز صنز إلى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية مع 31 انتصاراً و14 هزيمة.

وسجل لهورنتس ديفونت غراهام 30 نقطة، وتيري روزيير 22 نقطة، لكنها لم تمنع الخسارة، رغم أن السلسلة التهديفية لغراهام من ثماني سلات متتالية فرضت تمديداً بعد التعادل 90-90.

بلايزرز يصمد أمام رابتورز

ورغم الهزيمة، بقي هورنتس متقدماً على أتلانتا في المركز الخامس بالمنطقة الشرقية، بعد سقوط هوكس 126-102 أمام دنفر ناغتس.

وسجل آرون غوردون 13 نقطة في أول ظهور له مع دنفر الذي استقطبه في الموعد النهائي للانتقالات الأسبوع الماضي.

وفي مباراة أخرى، فرض سي جاي ماكولوم نفسه بطلاً في اللحظات الأخيرة، عندما سجل سبعاً من نقاطه الـ23 في الدقيقتين الأخيرتين ليساهم في فوز بورتلاند ترايل بلايزرز 122-117 على تورونتو رابتورز.

