الدوري الأميركي للمحترفين: 44 نقطة لـ"أم في بي" هاردن

قدّم هاردن (31 عاماً) عرضاً مبهراً ويتصاعد أداؤه منذ انتقاله من هيوستن روكتس قبل شهرين.



وبرغم غياب زميليه النجمين كيفن دورانت وكايري إيرفينغ، هيمن "اللحية" (ذا بيرد) على كل الأصعدة مسجلاً 44 نقطة، 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة ليقود بروكلين لتحقيق فوز مثير على بيستونز 113-111.



وقبل ست ثوان على نهاية المباراة، أقصي بالخطأ السادس، ما يعني أنه استمر أيضاً بالقتال حتى الرمق الأخير.



قال نجم المباراة: "شعرت كأني أم في بي (أفضل لاعب في الدوري)"، وهي جائزة أحرزها مع هيوستن في عام 2018.



ويمكن لهاردن أن يأمل في هذه الجائزة المرموقة، خصوصاً في ظل إصابة منافسيه عليها، ليبرون جيمس (لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب) والكاميروني جويل إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز).



تابع هاردن الذي سجّل أعلى رصيد من النقاط بعد قدومه من روكتس: "اقتضت خطة الخصم الليلة بمنعنا من إيصال الكرات الساقطة نحو لاعبينا الكبار القامة، سمح لي هذا الأمر باختراق السلة وتسجيل لاي-آبس (كرات سهلة من تحت السلة). المباريات كلها مختلفة، وأتعامل مع كيفية الدفاع ضدّي. يكفي أن تلعب جيداً وتكون ناجعاً".



وفي عودته لمواجهة فريقه السابق، سجل بلايك غريفين 17 نقطة، في مباراة حسمت بعد رمية أهدرها كوري جوزف في اللحظة القاتلة.



وعزّز نتس الذي خسر أخيراً أمام يوتا جاز متصدر الغربية، في مباراة غاب عنها هاردن لأوجاع في عنقه، رصيده في وصافة المنطقة الشرقية إلى 31 فوزاً و15 خسارة، مقابل 29-15 لميلووكي الذي خسر على أرضه أمام بوسطن سلتيكس 114-122. ويتصدر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الشرقية مع 32 فوزاً و13 خسارة.



وكان جايسون تايتوم نجم المباراة، بتسجيله لبوسطن 34 نقطة و7 تمريرات حاسمة، وساعده الثنائي ماركوس سمارت (23 نقطة و8 متابعات) والموزع كيمبا ووكر (21 نقطة).



قال مدرب باكس مايك بودنهولزر "كانوا ممتازين ولم نقدّم أفضل ما لدينا".



قلعة يوتا



وحقق يوتا جاز متصدر الدوري فوزه الثامن عشر توالياً على أرضه، على حساب ممفيس غريزليز 117-114.



وكاد غريزليز، تاسع المنطقة الغربية، يخطف تمديد الوقت بعد أن قلّص فارقا بلغ 16 نقطة.



وأهدر ديلون بروكس (22 نقطة) رمية التعادل من خارج القوس، فيما سجل نجم يوتا دونوفان ميتشل 12 من نقاطه الـ35 في نهاية المباراة.

وبقي ممفيس تاسعاً في الغربية أمام غولدن ستايت ووريرز، المحروم من نجمه الموزع المصاب ستيفن كوري، فخسر بغيابه للمرة الرابعة توالياً أمام أتلانتا هوكس 108-124.



وعزّز يوتا هيمنته للمنطقة الغربية، حيث جهد وصيفه فينيكس صنز للتغلب على تورونتو رابتورز 104-100، بفضل تألق ديأندريه ايتون من باهاماس، كريس بول وديفن بوكر.

فيما تنفس ليكرز الصعداء في المركز الرابع بفوزه على كليفلاند كفالييرز 100-86، في ظل غياب مستمر لنجمه جيمس بعد إصابة قوية في كاحله، بالاضافة إلى نجمه الآخر أنتوني ديفيس.



صراع العمالقة بين يوكيتش وزيون



وساهم العملاق الصربي نيكولا يوكيتش بقلب تأخر دنفر ناغتس بفارق 11 نقطة قبل 7 دقائق على نهاية مواجهته مع نيو أورليانز بيليكانز، إلى فوز عزيز 113-108، بتسجيله 37 نقطة و9 تمريرات حاسمة.



وجاءت مواجهة يوكيتش حامية مع الشاب الصاعد بسرعة صاروخية زيون وليامسون، صاحب 39 نقطة (16 من 19 محاولة)، 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وبقي ناغتس في المركز الخامس ضمن الغربية، بالتساوي مع بورتلاند الفائز على أورلاندو 112-105 دون نجمه داميان ليلارد المصاب بركبته، لكن مع لاعبه الجديد نورمان باول صاحب 22 نقطة.



وسجل الليتواني دومانتاس سابونيس 22 نقطة و15 متابعة وأضاف مالكولم بروغدون 22 نقطة، ليقودا إنديانا بيسرز إلى الفوز على دالاس مافريكس 109-94، في ظل غياب نجم الأخير السلوفيني لوكا دونتشيتش لأوجاع في ظهره.



وفي معركة بين أسوأ فريقين في المنطقة الغربية، سجل الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 29 نقطة و16 متابعة، ليقود مينيسوتا تمبروولفز إلى الفوز على ضيفه هيوستن روكتس 107-101.

