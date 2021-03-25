الدوري الأميركي للمحترفين: الفرنسي فورنييه من أورلاندو إلى بوسطن سلتيكس



ويخوض فورنييه (28 عاما) أفضل موسم له في الدوري الأميركي مع معدل بلغ 19,7 نقطة و7,3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وسينضم إلى بوسطن الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بالتساوي مع لوس أنجليس ليكرز (كلاهما 17 لقبا).

وكانت أندية عدة ترغب في الحصول على خدمات فورنييه في اليوم الأخير من الانتقالات أبرزها نيويورك نيكس، دالاس مافريكس ودنفر ناغتس علما بأنه دافع عن ألوان الأخير في بداية مسيرته في الولايات المتحدة وتحديدا من 2012 إلى 2014.

وكان بوسطن سلتيكس بلغ نهائي المنطقة الشرقية العام الماضي وخسر أمام ميامي هيت الذي سقط بدوره أمام ليكرز في نهائي البلاي أوف.

وسيشكل فورنييه قوة هجومية ضاربة إلى جانب الثنائي جايسون تايتوم وجايلين براون.