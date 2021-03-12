الدوري الأميركي للمحترفين: نتس يهزم سلتيكس بفضل 40 نقطة لإيرفينغ

وأضاف جيمس هاردن 22 نقطة مع 10 متابعة و8 تمريرات حاسمة، في حين كان جايسون تاتوم أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 31 نقطة.

وقال إيرفينغ "نحن فريق متماسك، نعتمد على الجهد الجماعي. نحاول مساعدة بعضنا البعض من الناحية الدفاعية كما أننا نملك مواهب هجومية كبيرة".

أما تاتوم فقال "لقد واجهنا فريقا قويا. لم يوفق اثنان من لاعبينا في التسديد وبالتالي يتعين علينا تحسين هذه الناحية".

وخاض نتس المباراة في غياب نجمه الآخر كيفن دورانت.

ولم يؤثر غياب دورانت على أداء نتس الذي نجح في تحقيق سلسلة من 11 انتصارا في مبارياته الـ 12 الأخيرة.

ويغيب دورانت منذ حوالي الشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة وعلى الرغم من معاودته التمارين مع فريقه هذا الأسبوع إلا أنه ما زال يحتاج للمزيد من الوقت لاستعادة لياقته البدنية الكاملة لخوض المباريات التنافسية كما أعلن مدربه ستيف ناش.

ويحتل نتس المركز الثاني في المنطقة الشرقية برصيد 25 فوزا مقابل 13 خسارة، خلف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر (25 فوزاً و12 هزيمة).

وتقدّم بوسطن مبكرا في المباراة بفضل نجمه كيمبا ووكر الذي سجل 9 نقاط في الربع الأول لكن نتس ردّ عليه بفضل تألق إيرفينغ الذي سجل 18 نقطة في الشوط الأول لينهيه فريقه متقدما 58-55.

ونجح بوسطن في التقدّم مجددا في الربع الثالث لكن الكلمة الأخيرة كان لنتس أواخر المباراة عندما نجح إيرفينغ في ثلاثية ليرفع النتيجة إلى 116-109 قبل أن يسجل رميتين حرتين.

وحقق ميلووكي باكس فوزا عريضا على نيويورك نيكس 134-101 بفضل 24 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

ونجح يانيس في 8 من أصل 12 محاولة باتجاه السلة، في حين سجل 7 رميات حرة من 7 احتسبت لصالحه. وكان يانيس اختير أفضل لاعب في مباراة كل النجوم "أول ستار" التقليدية السنوية التي تجمع نجوم المنطقتين الشرقية والغربية الأحد الماضي.

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية فوزه الثالث تواليا إثر تغلبه على شيكاغو بولز 127-105 وكان أفضل مسجل في صفوفه توبياس هاريس مع 24 نقطة.

وغاب عن فيلادلفيا نجماه الكاميروني جويل إمبييد والأسترالي بن سيمونز بسبب قيود فيروس كورونا.

كليبرز يستعيد توازنه

وخرج لوس أنجليس كليبرز بفوز عريض أيضا على غولدن ستايت ووريرز 130-104 بفضل مساهمة الثنائي كواي لينارد وبول جورج، فسجل الأول 28 نقطة والثاني 17 ليضعا حدا لثلاث هزائم تواليا لفريقهما.

وتقدّم كليبرز بفارق 16 نقطة في نهاية الشوط الأول قبل أن يوسّع الفارق بتسجيله 13 نقطة مقابل 3 فقط لمنافسه في مطلع الربع الثالث الذي كان حاسما في حسم النتيجة في صالح كليبرز بعد أن تفوق على منافسه 45-25 فيه ليتقدم عليه بفارق مريح 104-68.

وعموما، لم يتخط أي لاعب في صفوف الخاسر حاجز الـ15 نقطة، في حين اكتفى نجم الفريق ستيفن كوري بـ14 نقطة.

وفي المباريات الأخرى، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على دالاس مافريكس 116-108، وميامي هيت على أورلاندو ماجيك 111-103، وأتلانتا هوكس على تورونتو رابتورز 121-120 وفينيكس صنز على بورتلاند ترايل بلايزرز 127-121، وساكرامنتو كينغز على هيوستن روكتس 125-105 ومينسوتا تمبروولفز على نيو أورليانز بيليكانز 135-105 وتشارلوت هورنتس على ديترويت بيستونز 105-102.