الدوري الأميركي للمحترفين: سلتيكس يقلب تأخره أمام كليبرز وإقصاء جدلي لدورانت

قاد الثنائي جايسون تايتوم وكيمبا ووكر فريقهما بوسطن سلتيكس إلى تعويض تأخره بفارق كبير في الشوط الأول إلى فوز هام على لوس أنجليس كليبرز ثالث المنطقة الغربية 119-115، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي شهد خسارة بروكلين نتس على أرضه أمام تورونتو في مباراة جدلية أقصي فيها كيفن دورانت مرتين.

وسجل تايتوم 34 نقطة و7 متابعات مقابل 24 لووكر، فيما كان دخول الموزع كارسن إدواردز (16 نقطة) فاعلا من مقاعد البدلاء.

ولدى الخاسر الذي مني بخسارته الأولى في ملعبه ستيبلس سنتر بعد ستة انتصارات، كان نجمه كواي لينارد أفضل مسجل مع 28 نقطة و11 متابعة وأضاف البديل لو وليامس 18 نقطة.