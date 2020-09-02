الدوري الأميركي للمحترفين: تغريم موريس ودونتشيتش



وأصدرت الرابطة عقوباتها بعد الحادثة التي وقعت في المباراة التي فاز فيها كليبرز على مافريكس 111-97 الأحد الماضي، وهو ما منح لوس أنجليس التأهل إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) للبطولة بفوزه عليه 4-2 في مجموع المباريات.

وفُرضت الغرامة على موريس لقيامه بملامسة رأس دونتشيتش بطريقة متهورة.

ويأتي سبب ارتفاع مبلغ الغرامة بعدما تم توبيخه في عدة مناسبات سابقة بسبب مشادات جسدية في الملعب. في حين تم تغريم السلوفيني لرميه الكرة على أحد الحكام.

ويبدأ كليبرز منافسات الدور الثاني من سلسلة التصفيات ضد دنفر الخميس في فقاعة أورلاندو.