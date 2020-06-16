الدوري الأميركي للمحترفين: سيلفر يترك للاعبين هامشا في خيار العودة



وعلقت منافسات الدوري قبل نحو ثلاثة أشهر بعد ثبوت إصابة أول لاعب بـ"كوفيد-19"، وهو الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز. ومن المقرر أن تستأنف المنافسات اعتبارا من 31 تموز/يوليو، على أن تكون بمشاركة 22 فريقا فقط من الفرق الـ30، وتقام المباريات في مكان واحد هو مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وأبدى عدد من اللاعبين في الآونة الأخيرة قلقهم من العودة للمشاركة في المباريات، لاسيما لجهة تدابير السلامة التي ستعتمد للوقاية من احتمال التقاط عدوى فيروس كورونا.

وفي حوار مع برنامج تبثه قناة "اي أس بي أن" الأميركية، قال سيلفر ليل الإثنين "هذا ليس وضعا مثاليا".

وتابع "نحن نحاول إيجاد طريقة لاستعادة وضع طبيعي خاص بنا في ظل جائحة، في ظل ركود اقتصادي (...) والآن في ظل احتجاجات اجتماعية هائلة في البلاد"، في إشارة الى التظاهرات التي تلت مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد بعد توقيفه من قبل شرطي أبيض في 25 أيار/مايو.

وأضاف "بينما نعمل في ظل هذه المسائل، يمكنني أن أتفهم شعور بعض اللاعبين، والأسباب (للرغبة في عدم العودة) قد لا تكون مرتبطة بهم... قد تكون بسبب العائلة، بسبب الصحة، أو ربما لأنهم يشعرون، كما قالها عدد من اللاعبين مؤخرا، بأنه من الأفضل لهم أن يمضوا وقتهم في مكان آخر".

ورأى مفوض رابطة دوري "ان بي ايه" أن "الأمور تتغير من حولنا"، معتبرا أنه في خضم ذلك "نحن نبحث عن فرصة لإعادة إطلاق هذا الدوري، لمحاولة المضي قدما وتتويج بطل... هذا لا يتصدر أولويات الكثيرين حاليا".

وشدد سيلفر على أنه "إذا اختار لاعب عدم الحضور، لن يشكل ذلك مخالفة لعقده. نحن نتقبل هذا الأمر".

والولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّراً من "كوفيد-19" إن على صعيد الإصابات التي تخطّى عددها ليل الإثنين 2,1 مليون إصابة أو على صعيد الوفيات (116.114 وفاة).

وبحسب التقارير الصحافية، يعارض لاعبون أبرزهم كايري إيرفينغ (بروكلين نتس)، استئناف الدوري في أورلاندو، في ظل أزمة "كوفيد-19"، وأيضا خشية أن تحرف هذه العودة الأنظار عن البعد الاجتماعي لتظاهرات ما بعد مقتل فلويد، والتي تردد صداها حول العالم.

لكن سيلفر رأى أن هذه العودة قد تشكل فرصة للاعبي الدوري، وغالبيتهم العظمى من الأميركيين السود، للتعبير عن موقفهم مما يجري في بلادهم.

وقال "في ما يتعلق بمسائل العدالة الاجتماعية، ستكون فرصة للاعبي ان بي ايه في المجتمع من أجل لقت الانتباه إلى هذه المسائل لأن تركيز العالم كله سيكون على الدوري في أورلاندو في حال تمكنا من المضي في ذلك"، أي استئناف الموسم.

وأشار إلى أنه سمع مرارا "السؤال عما يجدر بهذا الدوري القيام به ردا على مقتل جورج فلويد؟ صدرت بيانات، أنشئت مؤسسات وصناديق دعم. لكن ثمة توقع بأنه يمكن لهذا الدوري القيام بالمزيد، وأعتقد أن جزءً مهما من ذلك يتطلب الاستماع، وقد بدأنا بالقيام بذلك"، مشيرا إلى تواصل مع اللاعبين للبحث في سبل "التغيير" في أبرز دوري كرة سلة عالميا.

