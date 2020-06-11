الدوري الأميركي للمحترفين: تردّد عند مجموعة من اللاعبين بشأن استئناف الموسم



ولم يعلن حتى الآن أي من المترددين الذين قدرت "أي أس بي أن" عددهم بين 40 و50 لاعبا يلعب بعضهم في فرق منافسة على اللقب، رسميا عن رغبته بعدم اللعب حين يستأنف الدوري نشاطه في الموعد المحدد في 31 تموز/يوليو في مجمع ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا خلف أبواب موصدة.

لكن يبدو أن هذا الاحتمال متوقع من قبل رابطة الدوري بموجب الاتفاقية مع رابطة اللاعبين والتي أجازت بحسب التقارير بأنه يحق لأولئك الذين يعانون من ظروف صحية خاصة تزيد من خطر اصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، عدم المشاركة مع فرقهم.

كما يحق للاعبين الذين يملكون مبررا مقنعا، ألا يشاركوا مع فرقهم حين يستأنف الموسم في أورلاندو، من دون التعرّض لعقوبات، إلا أنهم لن يتقاضوا رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم.

ومن بين المخاوف التي عبرت عنها هذه المجموعة من اللاعبين المترددين، احتمال انفصالهم عن عائلاتهم لأسابيع عدة، اضطرارهم إلى عزل أنفسهم في ديزني وورلد دون أن يتمكنوا من الخروج، وامكانية تعرّضهم للاصابات بسبب قصر فترة التحضير لاستئناف الموسم.

وبحسب الصحفي المطلع في "أي أس بي أن"، أدريان فويناروفسكي، فإن الاحتجاجات ضد الظلم العرقي والاجتماعي الناتجة عن مقتل المواطن الأسود جورج فلويد في 25 أيار/مايو على يد رجل شرطة أبيض، "تلعب أيضا دورا" إذ يرغب العديد من اللاعبين مواصلة معركتهم في هذه القضية.

وطلب اللاعبون مزيدا من المناقشات مع مسؤولي رابطة الدوري قبل التوقيع النهائي على خطط استئناف الموسم الشهر المقبل في أورلاندو.

وعبّر اللاعبون عن موافقة جزئية على خطة العودة مع بعض تحفظات على التفاصيل، بينها الموعد المحدد في 1 كانون الاول/ديسمبر لانطلاق الموسم المقبل، وقبله في 10 تشرين الثاني/نوفمبر لبدء التمارين، وهي نقطة اعتبرتها المديرة العامة لرابطة للاعبين ميشيل روبرتس "مفاجئة"، إذ سيحصل اللاعبون الذين بلغوا النهائي على فترة راحة لمدة شهر فقط، ولفترة أكثر بقليل لمن خاض الادوار الاقصائية "بلاي اوف".

ويعاود الدوري نشاطه بمشاركة 22 فريقا من أصل 30 بدءً من 31 تموز/يوليو كموعد مبدئي، على أن تقام الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في آب/أغسطس، وصولا الى إنهاء الموسم في 12 تشرين الأول/أكتوبر على أقصى تقدير (إذا وصل النهائي إلى سبع مباريات)، على أن يبدأ الموسم الجديد في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وعُلّقت منافسات الـ"ان بي ايه" اعتبارا من 11 آذار/مارس بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب فريق يوتا جاز بـ"كوفيد-19".