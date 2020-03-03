الدوري الأميركي للمحترفين: توصيات من الرابطة للحد من انتشار كورونا

كشفت شبكة "ESPN" الاثنين أن الرابطة ارسلت مذكرة إلى الأندية الثلاثين في الدوري حددت فيها تدابير قصيرة الأمد لحماية اللاعبين من التعرض للفيروس، الذي أدى إلى وفاة ستة أشخاص حتى الأن في الولايات المتحدة.

وتوصي مذكرة الرابطة بأنه على اللاعبين المحترفين السلام بالقبضات مع الجماهير بدلاً من السلام الاعتيادي براحة اليد.

كما حثت الرابطة اللاعبين على تجنب أخذ أشياء من الجماهير مثل الأقلام، الكرات والقمصان من أجل التواقيع التذكارية.

وقالت الرابطة ورابطة لاعبي الدوري في المذكرة "صحة وسلامة اللاعبين، المدربين، الأجهزة والجماهير لها أهمية قصوى".

تابع "نتشاور مع خبراء في الأمراض المعدية، بينها مركز السيطرة على الأمراض وباحث عالمي شهير في الأمراض المعدية في جامعة كولومبيا".

وقد اتخذ بعض اللاعبين خطوات للحد من تعرضهم للفيروس. قال سي جاي ماكولوم نجم بورتلاند ترايل بلايزرز السبت أنه لن يوقع بعد الآن على الصور بسبب تفشي المرض "تأكدوا من غسل أيديكم بالصابون لمدة 20 ثانية أو أكثر، وتغطية أفواهكم عند السعال".

تابع "أنا أتوقف رسمياً عن التوقيع حتى إشعار آخر".

وعبر لاعبون آخرون عن حرصهم، فكتب كيمبا ووكر نجم بوسطن سلتيكس "أنا متأكد من استمراري بالتوقيع، لكن ربما سأتجول مع قلمي الخاص".