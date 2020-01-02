الدوري الأميركي للمحترفين: "تريبل دابل" لجيمس ويانيس ينقذ ميلووكي

سجل النجم ليبرون جيمس "تريبل دابل" وقاد لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على ضيفه فينيكس صنز 117-107، فيما بنى ميلووكي باكس على صدارته للدوري بفوز ضيق على ضيفه مينيسوتا تيمبررولفز 106-104 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي خيم على مبارياته الأربعاء رحيل المفوض السابق ديفيد ستيرن.

وتوفي ستيرن، مفوض الدوري بين 1984 و2014، عن 77 عاما بعد معاناته من نزيف دماغي الشهر الماضي، فانطلقت المباريات الأربع بعد دقيقة صمت حدادا على الراحل.

وبفضل تألق جيمس صاحب 31 نقطة و12 تمريرة حاسمة و13 متابعة، وصل تقدم ليكرز في الشوط الثاني إلى 36 نقطة، قبل أن يريح مدربه لاعبيه الأساسيين.

وعانى بدلاء الفريق الأصفر لحماية تقدم صنعه "الملك" جيمس والنجم الآخر أنتوني ديفيس (26 نقطة و11 متابعة)، فاضطر الثنائي للعودة في نهاية اللقاء بعد تقليص صنز الفارق إلى سبع نقاط.

قال مدرب ليكرز فرانك فوغل "علينا القيام بعمل أفضل عندما نتقدم بفارق كبير. كان أداؤنا رائعا في الشوط الأول. كنت فخورا بالطريقة التي نزلنا فيها".

تابع "لم نلعب بشكل كاف في الربعين الثالث والأخير، لكنك تتعلم الدروس عندما تفوز".

وهذا ثامن "تريبل دابل" (أكثر من 10 في ثلاث فئات احصائية) لجيمس هذا الموسم، ليقود ليكرز إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا.

وأضاف للفائز البديل كايل كوزما 19 نقطة وصانع الألعاب إيفري برادلي 18 نقطة. ولدى الخاسر كان ديفن بوكر أفضل مسجل مع 32 نقطة وأضاف كيلي أوبري جونيور 26، من دون أن يجنب ذلك صنز سقوطه للمرة التاسعة في آخر 11 مباراة.

وعزز ليكرز صدارته للمنطقة الغربية مع 27 فوزا مقابل 7 هزائم، بيد أنه لا يزال بعيدا عن صدارة الدوري التي يتربع عليها ميلووكي باكس الفائز على ضيفه مينيسوتا 106-104.



ميلووكي "البطيء" يفوز

وكالعادة ضرب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسم الماضي، بقوة مسجلا 32 نقطة و17 متابعة في سلة مينيسوتا، ليرفع ميلووكي رصيده إلى 31 فوزا مقابل 5 خسارات فقط، في أفضل رصيد له عند هذه المرحلة من الموسم في تاريخ مشاركاته في الدوري.

وقال مايك بودنهولتسر مدرب ميلووكي "من الجيد أن تحقق الفوز برغم عدم تقديمك أفضل مستوياتك".

ونجح يانيس النيجيري الأصل بتحقيق "دابل دابل" للمرة 30 في 33 مباراة هذا الموسم، وأضاف كريس ميدلتون 13 نقطة برغم تسجيله 5 سلات من 18 محاولة. وقال ميدلتون "أهدرنا الكثير من المحاولات وبدأنا المباراة ببطىء".

وفي نيويورك، سجل البديل ميتشل روبنسون علامة كاملة مع 11 سلة من 11 محاولة وأضاف جوليوس راندل 22 نقطة و13 متابعة، ليحقق نيكس فوزا صريحا على بورتلاند ترايل بلايزرز 117-93.

وهذا الفوز الثالث تواليا لنيكس الجريح، صاحب وصافة القاع في المنطقة الشرقية مع 10 انتصارات و24 خسارة.

وأفسد فوز نيكس عودة نجمه السابق المخضرم كارميلو أنتوني (35 عاما) الذي سجل أعلى رصيد له هذا الموسم مع بورتلاند (26 نقطة).

وخاض أنتوني ثاني مباراة له فقط على ملعب "ماديسون سكوير غاردن" منذ تركه نيكس إلى أوكلاهوما سيتي في أيلول/سبتمبر 2017.

وسجل الثنائي دي جاي أوغوستين والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 45 نقطة، وقادا أورلاندو ماجيك إلى فوز باهر على حساب مضيفه واشنطن ويزاردز 122-101.

ونجح ماجيك بالتفوق على خصمه في الربع الثاني فتقدم بين الشوطين 62-58.

وبنى ماجيك، ثامن المنطقة الشرقية، على تقدمه في الشوط الثاني فحقق فوزه الخامس عشر مقابل 19 خسارة، فيما مني ويزاردز بخسارته الـ23 مقابل 10 انتصارات.

وحقق أوغوستين ثاني أعلى رصيد له هذا الموسم مسجلا 25 نقطة، فيما أضاف لاعب الارتكاز فوتشيفيتش 20 نقطة و12 متابعة. وأضاف للفائز الفرنسي إيفان فورنييه 18 نقطة، ماركيل فولتز 16 وتيرنس روس 15.

وعاد برادلي بيل بعد غيابه مباراتين لآلام في قدمه اليمنى، فكان أفضل مسجلي واشنطن مع 27 نقطة.

