الدوري الأميركي للمحترفين: صنز يكبح كليبيرز ووستبروك يتخطى ماجيك

وشهدت الأمسية تخطي لاعب هيوستن روكتس راسل وستبروك للأسطورة إيرفين "ماجيك" جونسون ليصبح ثاني أفضل لاعب في التاريخ على صعيد الـ"تريبل دابل".

ويعد كليبيرز هذا الموسم من المرشحين لنيل لقب دوري المحترفين بعدما عزز صفوفه بلاعبين أبرزهم كاوهي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز الكندي إلى لقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه. وحقّق فريق مدينة لوس أنجليس بداية قوية بانتصارين على غريمه ليكرز، وغولدن ستايت ووريرز المتوّج باللقب ثلاث مرات في المواسم الخمسة الأخيرة.

لكن هذه البداية القوية توقفت على ملعب فينيكس الذي أنهى مباراة السبت متفوقاً بنتيجة 130-122، لاسيما بفضل لاعبه ديفن بوكر الذي أنهى المباراة مع 30 نقطة وست متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وقال بوكر بعد الفوز، وهو الأول الذي يحققه فينيكس على كليبيرز منذ موسم 2015-2016، "هذا ما سنكون عليه" هذا الموسم، مشدداً على أن لاعبي فينيكس سيخوضون المنافسات "بذهنية مختلفة تماماً".

وكان هذا الفوز الثاني لفينيكس هذا الموسم في ثلاث مباريات، وهي أفضل بداية له منذ العام 2015.

وعلى رغم أن المضيف هيمن على معظم فترات المباراة، لكن كليبيرز تمكّن من الضغط عليه بشكل أكبر في الربع الأخير الذي شهد تقدم صنز بـ15 نقطة مع انتصاف الربع تقريباً، قبل أن يتمكّن كليبيرز من العودة تدريجياً وتقليص الفارق إلى ست نقاط فقط قبل دقيقتين من النهاية، بفضل محاولة ثلاثية ناجحة من لينارد الذي يخوض موسمه الأول مع كليبيرز.

لكن فينيكس حافظ على تقدّمه وعزّزه بثلاثية سريعة من لاعبه تايلر جونسون الذي أنهى المباراة مع 10 نقاط وأربع تمريرات. كما ساهم كيلي أوبري جونيور بـ20 نقطة وخمس متابعات، والكرواتي داريو ساريتش بـ15 نقطة وعشر متابعات.

وهو الفوز الأول لفينيكس على كليبيرز بعد 12 هزيمة متتالية، وجاء في لقاء فرض خلاله رقابة دفاعية صارمة على لاعبي كليبيرز الذين اكتفوا بتسجيل 22 نقطة في الربع الأول.

واعتبر مدرب فينيكس مونتي وليامس أن ذلك "دليل على أننا حققنا بداية رائعة. صحيح أنهم كليبيرز، لكننا كنا جيدين أيضاً".

وكان أفضل مسجّل في صفوف كليبيرز مونتريزل هاريل مع 28 نقطة أضاف إليها سبع متابعات، وساهم لينارد بـ27 نقطة وثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة.

وأقر مدرّب لوس أنجليس دوك ريفرز بأحقية فوز فينيكس "أعتقد أننا كنا متأخرين في كل شيء. كنا نستحق أن نخسر".

وستبروك وتاريخ الـ"تريبل دابل"

وواصل وستبروك مع فريقه الجديد هيوستن، الهواية المفضلة التي كان يمارسها مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، وهي تحقيق الـ "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية) بشكل متتال في المباريات، وآخرها في الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 126-123.

وأنهى وستبروك المباراة مع 28 نقطة و10 متابعات و13 تمريرة حاسمة، محققاً الـ"تريبل دابل" الثانية توالياً له هذا الموسم، ورافعاً رصيده في مسيرته الاحترافية إلى 139.

وأصبح اللاعب البالغ 30 عاماً، صاحب المركز الثاني على لائحة أعلى محققي الـ"تريبل دابل" في تاريخ الدوري، خلف أوسكار روبرتسون (181).

وقال وستبروك بعد المباراة "أعرف أنه في هذه الأيام بات تحقيق التريبل دابل أمراً طبيعياً، لكنه أمر يولّد فخراً كبيراً (...) بالنسبة إلي هذا إنجاز رائع. الآن، بات في إمكاني حجز مكاني في السجلات التاريخية".

وحقّق هيوستن فوزه الأول في ثاني مباراة يخوضها هذا الموسم، وأتى أيضاً بفضل مساهمة النجم جيمس هاردن بـ28 نقطة.

في المقابل، كان الأفضل في صفوف الخاسر براندون إينغرام مع 35 نقطة و15 متابعة، وأضاف جوش هارت 23 نقطة.

وألحق ميامي خسارة بمضيفه ميلووكي باكس في أول مباراة يخوضها الأخير على أرضه هذا الموسم، وذلك بنتيجة 131-126 بعد التمديد.

واحتاج ميلووكي إلى محاولة ناجحة من نجمه اليوناني وأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي يانيس أنتيتوكونمبو لفرض الشوط الإضافي بنهاية الربع الأخير، لكنه لم يتمكن من كبح اندفاع ميامي الذي افتقد خدمات نجمه جيمي باتلر الذي غاب أيضاً عن الخسارة في المباراة الأولى ضد ممفيس غريزليز لانشغاله بوضع صديقته مولودتهما.

وسيطر ميلووكي على غالبية مراحل المباراة وصنع فارقاً وصل إلى 21 نقطة في الربع الثالث، قبل أن يشن ميامي هجوماً مضاداً أتاح له التقدم في الربع الأخير بفارق تسع نقاط. ونجح باكس في تقليص الفارق وجر المباراة إلى شوط إضافي تفوق فيه ميامي بفارق خمس نقاط (10-5).

وكان أفضل مسجل للفريق الفائز السلوفيني غوران دراغيتش مع 25 نقطة نقطة وأضاف زميله بام أديبايو 19 نقطة و13 متابعة وثماني تمريرات حاسمة. أما لدى ميلووكي، فكان أنتيتوكونمبو الأفضل مع 29 نقطة.

إلى ذلك، عوّض حامل اللقب تورونتو رابتورز خسارته الجمعة أمام بوسطن سلتيكس، بفوز على مضيفه شيكاغو بولز 108-84، ليحقق فوزه الثاني في ثلاث مباريات هذا الموسم.

وكان الأفضل في صفوف الفائز الكاميروني باسكال سياكام مع 19 نقطة.

وفي المباريات الأخرى، فاز كليفلاند كافالييرز على إنديانا بايسرز 110 - 99، وسان أنطونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 124 - 122، وأتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 103 - 99، وبوسطن سلتيكس على نيويورك نيكس 118-95، ويوتا جاز على ساكرامنتو كينغز 113 - 81، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ديترويت بيستونز 117-111.