الدوري الأميركي للمحترفين: "تريبل دابل" ليانيس وكليبرز يسحق غولدن ستايت

وفي معركة ضمت آخر ثلاثة لاعبين متوجين بجائزة أفضل لاعب في الدوري "أم في بي"، كانت الأفضلية ليانيس الذي حقق أول ثلاثية مزدوجة هذا الموسم، بتسجيله 30 نقطة، 13 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

على ملعب "تويوتا سنتر" في هيوستن، سجل يانيس 20 نقطة في الشوط الثاني ليساعد باكس في قلب تأخره بـ16 نقطة في الربع الثالث.

وأصبح يانيس أول لعب منذ أوسكار روبرتسون عام 1966 يسجل ثلاثية مزدوجة تتضمن 30 نقطة أو أكثر في المباراة الافتتاحية.

لكنه اعتبر أن العمل الجماعي أدى إلى هذه العودة "بقينا سويا. حتى لو واجهنا محنة ولم نكن نقدم أفضل كرة سلة لدينا في الربعين الأول والثاني، نجحنا بالتعويض وكنا مركزين. كنا قادرين على تدوير الكرة والتنفيذ".

تابع "قدم فريقي لعبا جيدا من دوني" مشيرا إلى خروجه بالأخطاء الستة قبل 5,18 دقيقة على نهاية الوقت عندما كان فريقه يتقدم بست نقاط.

سجل روكتس النقاط الخمس التالية، عندما أضاف وستبروك أربع نقاط بينها ثلاثية ليقلص الفارق إلى 101-100.

لكن روكتس الذي جلب وستبروك، أفضل لاعب في 2017، ليلعب الى جانب هاردن، أفضل لاعب في 2018، لم يتمكن من انتزاع التقدم.

وتفوق روكتس مطلع المباراة 12-2 وصولا إلى استراحة الشوطين 66-50.

وأنهى وستبروك المباراة مع 24 نقطة و16 متابعة و7 تمريرات حاسمة، فيما أضاف هاردن 19 نقطة و7 متابعات و14 تمريرة حاسمة بينها 14 من 14 محاولة عند خط الرميات الحرة، فيما اكتفى بتسديدتين من أصل 13 في اللعب المفتوح.

وإلى نقاط يانيس الثلاثين لدى الفائز، سجل ستة لاعبين لباكس 10 نقاط أو أكثر أبرزهم ويسلي ماثيوز مع 14 نقطة.



بداية نارية لكليبرز

وفيما أظهر باكس قدرته على تكرار نجاحه في الموسم الماضي وتحقيق أكثر من 60 فوزا في الدور المنتظم، كان غولدن ستايت ووريرز، بطل 2015 و2017 و2018، يسقط في مباراة صعبة جدا أمام لوس أنجليس كليبرز الصاعد بقوة 122-141.

وفي أول مباراة له على ملعبه الجديد "تشايس أرينا" الذي كلف 1,4 مليار دولار، لم ينجح ووريرز الذي رحل عنه النجم كيفن دورانت وغاب عن صفوفه كلاي تومسون لإصابة كبيرة في ركبته ستبعده حتى البلاي أوف، في مجاراة كليبرز المنتشي من وصول نجم الموسم الماضي كاواي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز لأول لقب في تاريخه.

وبعد تسجيله 30 نقطة في المباراة الافتتاحية التي فاز فيها أيضا على لوس أنجليس ليكرز وعملاقه ليبرون جيمس، سجل لينارد 21 نقطة و9 تمريرات حاسمة في 21 دقيقة فقط، لكن البديل لو وليامز كان أفضل مسجل لكليبرز مع 22 نقطة، فيما أضاف باتريك باترسون 6 رميات ثلاثية.

قال وليامز البالغ 32 عاما عن الصورة الجديدة لفريقه الذي يحقق بداية قوية "يجب أن نتابع عملية البناء".

ونجح كليبرز الذي يغيب عنه نجمه الجديد بول جورج بسبب الإصابة، بنسبة 62,5% من تسديداته بينها 54,5% من خارج القوس.

في المقابل، بلغت نسبة ووريرز 39,4% وسجل له نجمه الموزع ستيفن كوري 23 نقطة وأضاف الموزع الآخر دانجيلو راسل 20 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

وافتتح الموزع تراي يونغ موسمه الثاني في الدوري بتسجيل 38 نقطة وقيادة أتلانتا هوكس إلى الفوز على ديترويت بيستونز 117-100.

قال يونغ (21 عاما) إنه كان "مرتاحا أكثر" من موسمه الأول، وهذا الأمر تبين بتسديدته البعيدة المدى في الربع الثاني.

في المقابل، أصبح زميله فنس كارتر (42 عاما) أول لاعب يخوض موسمه الثاني والعشرين في الدوري عندما نزل بديلا في الربع الأول.

قال لويد بيرس مدرب أتلانتا عن كارتر الذي كان أفضل لاعب صاعد في الدوري عام 1999 "لدينا بعض الشبان لم يكونوا قد ولدوا عندما استهل مسيرته".

