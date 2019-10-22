الدوري الأميركي للمحترفين: بيليكانز يفتقد جهود وليامسون شهرين بسبب الإصابة

ويخوض بيليكانز المباراة الافتتاحية للدوري أمام توروتنو رابتورز حامل اللقب الثلاثاء، حيث كان يتوقع أن يقدم وليامسون بداية مدوية.

لكن هذه البداية ستتأخر، بعد فترة تحضيرية لامعة مع فريقه الجديد سجل فيها ما معدله 23,3 نقطة و6,5 متابعات و2,3 تمريرتين حاسمتين في المباراة الواحدة.

وقال بيليكانز إن وليامسون (2,01 م و129 كلغ)، المصنف الأول في لائحة الـ"درافت" لموسم 2019، وهو النظام الذي يسمح للأندية الـ14 التي لم تتأهل إلى الأدوار الاقصائية باختيار اللاعبين الجدد ويمنحها الأولوية في محاولة لفرض مزيد من التوازن بين الأندية، يعاني من تمزق في الغضروف ويتوقع أن يغيب بين ستة وثمانية أسابيع.

وبعد انطلاقته الصاروخية في الفترة التحضيرية، استمرت الآلام في ركبة وليامسون اليمنى وطالب الأطباء بإجراء جراحة لمعالجة المشكلة.

وهي المشكلة عينها لابن التاسعة عشرة المكنى بليبرون جيمس الجديد والتي عانى منها بعد انشطار حذائه في إحدى مباريات الموسم الماضي.

وقال لاعب الفريق جاي جاي ريديك "لدينا تشكيلة كبيرة. سنتماسك قدر الإمكان من دونه. بالطبع نحتاجه معنا. آمل في أن يتعافى بسرعة وبشكل تام".

وقال مدرب النادي ألفين جنتري لمراسلين الجمعة إن لاعب فريق جامعة ديوك السابق "لم يمت، أيها الشبان"، وهو بنفسية جيدة بعد تعرضه لإصابة ضد سان أنتونيو سبيرز الأحد الماضي. ويأمل فريقه في أن يعوّض وليامسون رحيل نجمه أنطوني ديفيس إلى لوس أنجليس ليكرز.

