الدوري الأميركي للمحترفين: كارميلو انتوني مصمم على متابعة مسيرته

أعلن كارميلو انتوني احد نجوم كرة السلة الاميركيين بأنه مصمم على متابعة مسيرته في الملاعب على الرغم من تخلي نادي هيوستن روكتس عنه في دوري المحترفين نهاية الموسم المنصرم.

وكشف المخضرم انتوني (35 عاما) في مقابلة مع شبكة "اي اس بي ان" الاميركية بأنه يأمل في ايجاد مكان له في أحد الفرق الموسم المقبل وقال في هذا الصدد "السكوت لا يعني الاستسلام"، مشيرا الى انه لا يزال قادرا على المساهمة على اعلى المستويات بقوله "ادرك تماما بانني لا زلت قادرا على اللعب".

وعن قرار هيوستن بتسريحه في نهاية الموسم قال انتوني "بكل صراحة، شعرت بأني طردت. شعرت بما يشعر فيه أي مرء يطرد من عمله اليومي".

واعتبر بان قرار الاستغناء عنه كان مفاجئا له عندما ابلغه بذلك المدير العام لهيوستن روكتس داريل موري بقوله "لقد جاء نحوي وقالها بكل صراحة +لم نعد في حاجة الى خدماتك+ واجبته "تمهل، عن ماذا تتكلم، انت تقول لي بأنني لا استطيع ان أكون ضمن تشكيلة من 9 أو 10 لاعبين في صفوف الفريق. لقد ضربني في كبريائي".

وانضم لاعب دنفر ناغتس ونيويورك نيكس السابق الى هيوستن روكتس العام الماضي بعد ان امضى موسم 2017-2018 مع اوكلاهوما سيتي ثاندر.

وسجل انتوني معدلا مقداره 24 نقطة و5ر6 متابعات في المباراة الواحدة في مسيرته.