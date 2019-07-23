الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يتعاقد مع الشقيق الأصغر لأنتيتوكونمبو

ووقّع كوستاس (21 عاما) عقدا لمدة عامين مع لوس أنجليس ليكرز، ما يعني أن بإمكانه اللعب سواء في دوري المحترفين أو الدوري الرديف لتطوير اللاعبين.

وكان كوستاس يلعب مع دالاس مافريكس الموسم الماضي وبالطريقة ذاتها، حيث خاض مباراتين في دوري المحترفين و40 مباراة في دوري تطوير اللاعبين "أن بي أيه جي ليغ".

وقد يشهد دوري المحترفين ممثلا ثالثا لعائلة أنتيتوكونمبو لأن ميلووكي باكس تعاقد مع ثاناسيس (27 عاما)، الشقيق الأكبر ليانيس (24 عاما) وكوستاس، هذا الصيف قادما من باناثينايكوس اليوناني.

ويملك ثاناسيس فرصة اللعب إلى جانب شقيقه يانيس (24 عاما) الذي ساهم في تحقيق ميلووكي باكس لأفضل حصيلة في الدوري المنتظم الموسم الماضي (60 فوزا و22 خسارة)، وقاده إلى الدور النهائي للمنطقة الشرقية قبل الخسارة أمام تورونتو رابتورز الذي توّج لاحقا بلقب الدوري على حساب حامله في العامين الأخيرين غولدن ستايت ووريرز.

وكان يانيس، المولود في اليونان من عائلة نيجيرية مهاجرة، شكر بحرارة إخوته ووالديه في خطابه عندما تلقى كأس أفضل لاعب في الدوري في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وسيمثّل الأشقاء الثلاثة اليونان في كأس العالم التي تبدأ في الصين في 31 آب/أغسطس. وللثلاثي شقيق رابع هو الأصغر بينهم واسمه أليكس (17 عاما) ويأمل أيضا أن يصل قريبا إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

وبحسب يانيس، فإن أليكس سيكون أفضل الأشقاء الأربعة.

