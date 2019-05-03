الدوري الأميركي للمحترفين: إمبيد يقود فيلادلفيا إلى التقدم على تورونتو

وهذه المرة منذ 2001 مع اسطورة النادي ألن ايفرسون الذي كان حاضرا ومتحمسا للغاية في مدرجات الملعب، يتقدم فيلادلفيا على احد خصومه في الدور الثاني من البلاي اوف.

ولعب الكاميروني العملاق جويل امبيد دورا رئيسا في فوز فيلادلفيا بتسجيله 33 نقطة و10 متابعات و5 صدات "بلوك"، ليحقق دابل دابل للمرة الثانية عشرة في 15 مباراة له ضمن الادوار الاقصائية.

قال امبيد الذي عانى في الاسابيع الاخيرة التهابا في ركبته اليسرى "لم أكن أريد دفع الامور (باتجاهي) ولو لم انجح لوضعت الكرة في ملعب زملائي. اردنا ان نضع قدمنا في المباراة الرابعة فنجحنا بايقافهم".

تابع اللاعب الذي استمع الى جمهور فريقه يصدح "أم في بي، أم في بي" (أفضل لاعب في الدوري): "عندما استمتع تتغير مباراتي. كل الاحتفالات التي أقوم بها تحفز زملائي أيضا".

وأشار مدربه بريت براون "لا أتذكر حركة أكثر من أخرى. هو جوهرة دفاعية وهجومية. لقد قدم اداء مذهلا".

كما تألق مع الفائز نجمه جيمي باتلر مسجلا 22 نقطة و9 متابعات و9 تمريرات حاسمة مقتربا من تريبل دابل، وأضاف جاي جاي ريديك 15 نقطة وتوباياس هاريس 13 نقطة و8 متابعات.

ورأى باتلر لاعب شيكاغو بولز السابق والقادم خلال الموسم من مينيسوتا "أحاول مساعدة فريقي قدر الامكان".

وبهذه النتيجة، يكون فيلادلفيا قد قلب تأخره صفر-1 الى تقدم 2-1 وهو يخوض المباراة الرابعة على ارضه ايضا الاحد، بعد ان كان تورونتو، ثاني المنطقة الشرقية، يملك افضلية الارض قبل انطلاق السلسلة.



لينارد لوحده؟

ولدى الخاسر، حاول كواهي لينارد انقاذ ما يمكن انقاذه بتسجيله 33 نقطة مع زميله الكاميروني باسكال سياكام (20).

وسجل لينارد 30 نقطة على الاقل في خمس من مباريات تورونتو الثماني في البلاي اوف هذا الموسم، بينها المواجهات الثلاث ضد فيلادلفيا.

علق لينارد على الخسارة الثانية تواليا لفريقه "قاموا بعمل رائع على صعيد التسجيل، أما نحن فلم ننجح بذلك"، فيما رأى زميله الموزع كايل لوري الذي اكتفى بتسجيل 7 نقاط "يجب ان نساعده (لينارد) خصوصا أنا. يجب ان اسجل اكثر وأساعده في الملعب. يلعب بشكل رائع.. لكن لا اساعده كما ينبغي".

وتقدم فيلادلفيا 64-53 بين الشوطين بمساهمة كبيرة لامبيد (18 نقطة). كما ان سيكسرز نجح بزرع 8 ثلاثيات من 14 محاولة في الشوط الاول الذي رد فيها لينارد بتسجيل 17 نقطة.

وتابع لينارد اداءه الجيد في الربع الثالث مع 14 نقطة اضافية، ليبقي فريقه على مسافة ثماني نقاط من صاحب الارض (89-81).

لكن امبيد حمل فريقه مجددا بثلاثية كانت بين ثلاث محاولات ناجحة من أصل أربع من خارج القوس، ليتقدم فريقه 94-82 مطلع الربع الاخير.

وتبادل امبيد وباتلر ادوار التسجيل ليحسم صاحب الأرض نقطة المباراة التي أهدر تورونتو في ربعها الاخير 11 من تسديداته الـ12 الاولى.

وشرح نيك نورس مدرب رابتورز خسارة فريقه "أعتقد انهم تفوقا علينا في كل منطقة سانحة. لم نشاهد فريقنا يلعب بهذه الطريقة منذ فترة".

وعن ايقاف امبيد تابع "لعب امبيد جيدا جدا. جلب طاقته وغالبا ما اتخذ القرارات الصحيحة. يجب أن نجد الحل لايقافه".

امبيد البالغ 25 عاما أوضح "اذا تابعنا على الوتيرة عينها يمكننا تحقيق شيء كبير".ويلتقي الفائز من هذه السلسلة المتأهل من مواجهة ميلووكي باكس متصدر ترتيب الدوري المنتظم وبوسطن سلتيكس (1-1).