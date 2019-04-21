الدوري الأميركي للمحترفين: بوسطن أول المتأهلين إلى الدور الثاني

وحسم بوسطن سلتيكس المباراتين الأوليين على أرضه 84-74 و99-91 في 14 و17 الحالي، ثم كسب الثالثة والأولى على أرض مضيفه 104-96 في 19 منه، قبل أن يكسب الرابعة اليوم.

ويتأهل إلى الدور الثاني الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في أربع مباريات من أصل سبع.

ويلتقي بوسطن سلتيكس في الدور الثاني (نصف نهائي المنطقة الشرقية وربع نهائي الدوري) مع ميلووكي باكس، صاحب أفضل سجل في الدوري المنتظم (60 فوزا و22 خسارة) أو ديترويت بيستونز.

ويتقدم ميلووكي باكس على ديترويت 3-صفر، وسيخوضان المباراة الرابعة الإثنين.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين وانتظر بوسطن سلتيكس الربع الأخير لحسمها في صالحه بفضل البديل غوردون هايوارد صاحب 20 نقطة وجايسون تاتوم الذي سجل 18 نقطة مع 8 متابعات.

واكتفى النجم كايري إيرفينغ بتسجيل 14 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، وهي الغلة ذاتها لآل هورفورد الذي حقق الثنائية المزدوجة "دابل دابل" مع 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة.

وفرض البدلاء أنفسهم نجوما في صفوف بوسطن حيث سجل ماركوس موريس 18 نقطة مع 8 متابعات، وتيري روزيير 11 نقطة.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها بوسطن سلتيكس، الفريق الأكثر تتويجا باللقب (17 مرة)، في تخطي فريق في الأدوار الإقصائية بأربعة انتصارات نظيفة منذ عام 2011.

وتخلف بوسطن سلتيكس رابع المنطقة الشرقية بفارق سلة في الربع الأول (21-23)، وفرض التعادل نفسه في الثاني (26-26)، قبل أن يكسب بوسطن الربعين الأخيرين 26-23 و37-34 على التوالي.

وبرز البوسني بويان بوغدانوفيتش في صفوف إنديانا بايسرز بتسجيله 22 نقطة مع 8 متابعات، إلى جانب البديل تايريكي إيفانز صاحب 21 نقطة، ودارين كوليسون الذي سجل 19 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وتأثر إنديانا بايسرز، خامس المنطقة الشرقية، كثيرا بغياب أفضل مسجل لديه وصانع ألعابه فيكتور أولاديبو منذ كانون الثاني/يناير الماضي بسبب إصابة في قدمه اليمنى.

وتعرض اولاديبو المولود لأب سيراليوني وأم نيجيرية، للإصابة عندما كان يدافع عن منطقة فريقه في وجه الكاميروني باسكال سياكام في نهاية الربع الثاني من المباراة التي فاز فيها بايسرز على تورونتو رابتورز 110-106 في 23 كانون الثاني/يناير، وخضع بعدها بخمسة أيام لعملية جراحية.