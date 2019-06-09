الدوري الأميركي: عودة محتملة لدورانت في المباراة الخامسة

كشف ستيف كير مدرب فريق غولدن ستايت ووريرز الأحد، أن نجمه المصاب كيفن دورانت قد يتمكن من خوض المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد تورونتو رابتورز، والتي لا مفر لفريقه من الفوز بها.ويغيب دورانت عن صفوف فريقه منذ نحو شهر، وتحديدا منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق في المباراة الخامسة لنصف نهائي المنطقة الغربية ضد هيوستن روكتس. وعلى رغم أن فريقه تأقلم مع غيابه لاسيما في نهائي المنطقة باكتساح بورتلاند ترايل بلايزرز 4-صفر، لكنه عانى في الدور النهائي، وبات متأخرا 1-3 في مواجهة تورونتو الذي يستضيف المباراة الخامسة الإثنين، وسيتمكن بحال فوزه بها، من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وحرمان غولدن ستايت من لقبه الثالث تواليا.

وقال كير إن دورانت "سيقوم بأمور أكثر اليوم (...) سنعرف أكثر بعد ذلك"، كاشفا بأن اللاعب سيتمرن مع الفريق الأول، ويقوم بعمل إضافي مع اللاعبين الشبان لتبيان ما اذا كان قادرا على المشاركة في مباراة الغد.

ويعد دورانت من أبرز نجوم غولدن ستايت الذي يخوض النهائي للعام الخامس تواليا، وهو اختير أفضل لاعب في النهائي في الموسمين الماضيين، وكان يحقق في "بلاي أوف" هذا الموسم معدل تسجيل وسطي يبلغ 34,2 نقطة في المباراة.

وشدد كير على أن معنويات فريقه لا تزال مرتفعة على رغم تأخره في السلسلة النهائية، وتلقيه خسارتين في المباراتين اللتين أقيمتا على أرضه.

وأوضح "الأجواء جيدة، نحن لا زلنا في السباق ويمكننا أن نفوز. التحدي هائل بطبيعة الحال، لكن سنقوم بكل شيء لنكون على قدره".

ويجد غولدن ستايت نفسه في الموقف ذاته الذي سبق له أن فرضه على كليفلاند كافالييرز عام 2016، عندما تقدم عليه 3-1 في السلسلة النهائية، قبل أن يتمكن كافالييرز ونجمه السابق ليبرون جيمس من قلب الطاولة والفوز في النهائي 4-3.