الدوري الأميركي: سياتل ساوندرز يحرز اللقب الثاني في تاريخه

توج سياتل ساوندرز بلقب بطل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على ضيفه تورونتو 3-1 في المباراة النهائية الأحد.

وانتظر سياتل ساوندرز الشوط الثاني لافتتاح غلته التهديفية وتحديدا الدقيقة 57 عبر كيلفاين ليردام، وأضاف البديل الإسباني فيكتور رودريغيز الهدف الثاني بعد 19 دقيقة، قبل أن يسجل البيروفي راوول رويدياز الثالث في الدقيقة الأخيرة.

وسجل الدولي السابق جوزيه ألتيدور هدف الشرف لتورونتو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهو النهائي الثالث بين الفريقين في مدى أربعة أعوام، حيث حسم سياتل النهائي الأول عام 2016 بركلات الترجيح (5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي 0-0) في تورونتو، ورد الأخير في العام التالي بفوزه بثنائية نظيفة، قبل أن يكسب سياتل نهائي هذا الموسم وعلى أرضه للمرة الاولى.

وأنهى سياتل ساوندرز الموسم المنتظم في المركز الثاني للمنطقة الغربية خلف لوس أنجليس إف سي، فيما حل تورونتو خامسا في المنطقة الشرقية.



