الدوري الأميركي: تورونتو يتقدم وبوسطن يقترب وأوكلاهوما يعود

وفي مباريات الجمعة، انتزع تورونتو فوزا ثمينا بنتيجة 98-93 في المباراة الأولى على ملعب أورلاندو ضمن هذه السلسلة، ليتقدم 2-1 بعد تأخره في انطلاقها صفر-1. وضمن المنطقة الشرقية أيضا، صنع بوسطن فارقا مريحا مع إنديانا بفوزه في إنديانابوليس 104-96، ليصبح على بعد فوز واحد فقط من بلوغ الدور المقبل (نصف نهائي المنطقة)، بينما قلص أوكلاهوما سيتي ثاندر الفارق مع بورتلاند بلايزرز الى مباراة واحدة، بتحقيقه الفوز الأول له في هذه السلسلة وبنتيجة 120-108.

في المباراة الأولى، يدين تورونتو بفوزه الى لاعبه الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 30 نقطة هي الأعلى له خلال مسيرته في الـ "بلاي أوف"، وأضاف 11 متابعة، ولم يرتكب أي خطأ في التمرير طوال اللقاء.

ولقي سياكام إشادة كايل لاوري الذي سجل 12 نقطة وأضاف خمس متابعات و10 تمريرات حاسمة، اذ اعتبر أن زميله البالغ من العمر 25 عاما "مذهل (...) هو اللاعب الذي برهن عن أفضل تحسن في الـ +ان بي ايه+ هذا الموسم، وهو سيتحسن بشكل إضافي".

ونجح سياكام في 13 من 20 محاولة من داخل القوس، وفرض وزملاؤه دفاعا صلبا في مواجهة أورلاندو، تمكن على وجه الخصوص من احتواء نجم الأخير المونتينيغري نيكولا فوتشوفيتش الذي اكتفى بتسجيل 22 نقطة وتحقيق 14 متابعة، بينما أضاف زميله تيرينس روس 24 نقطة.

في المقابل، اعتمد تورونتو على أداء قوي في الهجوم توزع فيه تسجيل النقاط بين اللاعبين، اذ ساهم كاوهي لينارد بـ16 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف داني غرين 13 نقطة.

وباستثناء الربع الثالث حين تقدم أورلاندو بفارق نقطتين، هيمن تورنتو على المباراة بشكل كبير، وصنع في ربعها الأخير فارقا وصل الى 17 نقطة، قلّصه أصحاب الأرض الى خمس نقاط فقط عند صافرة النهاية.

وبنتيجة مباراة الأمس، عوّض فريق المدينة الكندية خسارته المباراة الأولى في هذه السلسلة على أرضه، وانتزع فوزا ثمينا في أول لقاء من اثنين على التوالي سيستضيفهما ملعب ماجيك "آمواي أرينا".

وتقام المباراة الثانية مساء غد الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، وسيمكن الفوز بها تورونتو من العودة الى ملعبه الأسبوع المقبل لخوض المباراة الخامسة، محتاجا الى فوز واحد فقط للعبور الى الدور المقبل.

بوسطن يكبح إنديانا

وعلى ملعب إنديانا، هدد المضيف هيمنة بوسطن سلتيكس على سلسلتهما في بلاي أوف المنطقة الشرقية، قبل أن يستسلم في نهاية المطاف أمام فريق كايري إيرفينغ وجايلن براون.

ودخل بوسطن مباراة الأمس في إنديانا متقدما بنتيجة 2-صفر بعد فوزه في المباراتين الأوليين على أرضه، وبدا في طريقه الى فوز سهل بعدما حسم الربع الأول لصالحه 41-28. لكن أورلاند عاد تدريجا، وتمكن من إنهاء الربع الثاني لصالحه 33-18، قبل أن يتفوق بوسطن مجددا في الثالث 21-12، وينتهي الربع الأخير متقاربا 24-23 لصالح الضيوف.

وكانت بداية الربع الثالث الأفضل بالنسبة الى إنديانا، وتمكن خلالها من التقدم بفارق خمس نقاط، بعدما كان بوسطن قد صنع فارق 15 نقطة في مطلع الربع الثاني، لكن خبرة الأخير (صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري مع 17) كانت حاسمة في تمكنه من العودة للمباراة والفوز، لاسيما وأنه حال للمباراة الثالثة تواليا، دون بلوغ انديانا عتبة الـ100 نقطة.

وتولى إيرفينغ زمام المبادرة لصالح بوسطن في اللحظات الأخيرة، اذ سجل 11 نقطة من أصل النقاط الـ16 الأخيرة لفريقه. وأنهى النجم البالغ من العمر 27 عاما، المباراة مع 19 نقطة وخمس متابعات و10 تمريرات حاسمة، بينما كان زميله الشاب جايلن براون (22 عاما) أفضل مسجل لفريقه مع 23 نقطة، أضاف إليها سبع متابعات.

وقال إيرفينغ بعد المباراة "كان علينا أن نكون هجوميين وأن نتمتع بالثقة بأسلوب لعبنا. كل اللاعبين ساهموا، وهذا ما لم يكن بديهيا" في ظل خوض المباراة على ملعب إنديانا الذي استفاد من دعم كبير من مشجعيه.

وكان الأفضل في صفوف الخاسر الذي بات أمام مهمة شبه مستحيلة للعبور الى الدور المقبل (يحتاج الى الفوز في المباريات الأربع المتبقية ضمن هذه السلسلة)، تايريك إيفانز مع 19 نقطة.



33 نقطة لوستبروك

وضمن المنطقة الغربية، استغل أوكلاهوما سيتي ثاندر انتقال السلسلة الى أرضه، ليحقق فوزه الأول عليه وبفارق 12 نقطة.

ويدين أوكلاهوما بالفوز الى نجمه راسل وستبروك الذي أنهى مباراة الأمس مع 33 نقطة وخمس متابعات و11 تمريرة حاسمة، بينما أضاف زميله بول جورج 22 نقطة وست متابعات وست تمريرات حاسمة. في المقابل، كان داميان ليلارد الأفضل مع 32 نقطة وأربع متابعات وست تمريرات حاسمة.

وكان أوكلاهوما الأفضل على مدى مراحل المباراة، باستثناء لحظات في الربع الأول والثاني تمكن فيهما بورتلاند من التقدم بفارق لم يتجاوز نقطتين.

وسيكون أوكلاهوما أمام فرصة معادلة النتيجة في السلسلة عندما تقام المباراة الثانية على أرضه مساء غد الأحد بتوقيت الولايات المتحدة.