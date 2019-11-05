الدوري الأميركي: بوكر يقود فينيكس لإلحاق خسارة أولى بفيلادلفيا

ودخل فيلادلفيا المباراة على ملعب "تالكينغ ستيك ريزورت أرينا"، كصاحب المركز الأول في ترتيب المنطقة الشرقية، والفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري، لكنه سقط أمام مضيفه الذي سجل له بوكر 40 نقطة.

وأصبح بوكر الذي أتم الأسبوع الماضي الثالثة والعشرين من العمر، ثامن أصغر لاعب في الدوري يصل إلى عتبة ستة آلاف نقطة في مسيرته. وهو أضاف خلال مباراة الإثنين أربع متابعات وثلاثة تمريرات حاسمة.

ولقي بوكر تشجيعا كبيرا من أنصار فريقه الذين هتفوا "أم في بي" ("أفضل لاعب في الدوري") وهو في طريقه إلى خارج الملعب بعد المباراة.

ورفع فينيكس الذي فشل في بلوغ الأدوار الاقصائية ("بلاي أوف") للدوري الأميركي منذ العام 2010، رصيده هذا الموسم إلى خمسة انتصارات وخسارتين في مبارياته السبع الأولى، وبات ثانيا في ترتيب المنطقة الغربية خلف لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس.

في المقابل، فقد فيلادلفيا صدارة المنطقة الشرقية لصالح ميامي هيت.

وإضافة إلى نقاط بوكر، كان زميله الإسباني ريكي روبيو قريبا من إنهاء المباراة مع "تريبل دابل"، بعد تسجيله 21 نقطة أضاف إليها عشر تمريرات حاسمة، لكنه اكتفى بتحقيق سبعة تمريرات حاسمة.

وكان آل هورفورد أفضل مسجل لفيلادلفيا مع 32 نقطة وخمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وأضاف توبياس هاريس 24 نقطة و10 متابعات.

وخاض سفنتي سيكسرز المباراة الثانية له تواليا من دون نجمه الكاميروني جويل إمبييد الذي ينفذ عقوبة الإيقاف لمباراتين، مثله مثل لاعب مينيسوتا تمبروولفز كارل-أنطوني تاونز، بعد إشكال بينهما على أرض الملعب خلال مباراة الأربعاء الماضي انتهت بفوز فيلادلفيا.



وفي غياب تاونز، تلقى مينيسوتا خسارة أمام ضيفه ميلووكي باكس بنتيجة 106-134، في مباراة برز فيها نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيل 34 نقطة، أضاف إليها 15 متابعة وست تمريرات حاسمة.

وقاد اليوناني فريقه إلى رفع سجله هذا الموسم إلى خمسة انتصارات في مقابل خسارتين، بينما أضاف زميله كريس ميدلتون 26 نقطة في مباراة تأخر انطلاقها 49 دقيقة لإصلاح عطل في سلة قاعة "تارغت سنتر".

إلى ذلك، فاز غولدن ستايت ووريرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 127 - 118، وبروكلين نتس على نيو أورليانز بيليكانز 135 - 125، وهيوستن روكتس على ممفيس غريزليز 107-100، وواشنطن ويزاردز على ديترويت بيستونز 115-99.

