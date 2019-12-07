الدوري الأميركي: باكس يعزز سجله وليكرز يقسو على بورتلاند

عزز ميلووكي باكس سجله في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه الجمعة على لوس أنجليس كليبيرز 119-91، بينما عزز غريم الأخير، ليكرز، صدارته للمنطقة الغربية بفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 136-113.

وحقق ميلووكي على حساب ضيفه كليبيرز، فوزه الرابع عشر تواليا هذا الموسم، ورفع سجله الى 20 انتصارا في 23 مباراة، تساويا مع ليكرز.

وأتى فوز باكس بنتيجة كبيرة على حساب أحد الفرق المتوقع أن تكون ضمن دائرة المنافسة على لقب الموسم الحالي، أي كليبيرز الذي عزز صفوفه خلال الصيف بعدد من اللاعبين يتقدمهم كواهي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز الى تحقيق لقب الموسم الماضي.

لكن أفضل لاعب في موسم 2018-2019، اليوناني يانيس أنتيتيكونمبو، احتفل الجمعة بطريقة مثالية بعيد ميلاده الخامس والعشرين، فكان أفضل مسجل في المباراة مع 27 نقطة، وأضاف 11 متابعة وأربع تمريرات.

وهيمن باكس على مجريات اللقاء، ولم يسمح لكليبيرز سوى بالتقدم بفارق ضئيل (أربع نقاط) خلال الربع الأول، قبل أن يمسك باكس بزمام المبادرة ويتقدم وصولا الى تحقيق فارق بلغ 41 نقطة في الربع الأخير.

ولم يتمكن لاعبو كليبيرز من وقف اندفاع منافسيهم، واكتفى لينارد بتسجيل 17 نقطة فقط مع خمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة، خلال نحو 30 دقيقة على أرض الملعب.

الفوز الـ11 لليكرز خارج ملعبه

وتلقى كليبيرز صاحب المركز الرابع في ترتيب المنطقة الغربية، خسارته السابعة في 23 مباراة، وابتعد بشكل إضافي عن غريمه ليكرز الذي قاده الثنائي المتألق ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس ليكرز الى تحقيق فوزه الثالث عشر في آخر 14 مباراة، والـ20 إجمالا في 23 مباراة.

وسجل اللاعبان نحو نصف نقاط فريقهما خلال اللقاء الذي حقق فيه الفريق فوزه الحادي عشر تواليا في 12 مباراة خارج ملعبه، علما بأن خسارته الوحيدة خارج أرضه كانت أمام كليبيرز في المباراة الأولى.

وكان ديفيس المنضم هذا الموسم الى ليكرز آتيا من نيو أورليانز بيليكانز، أفضل مسجل في المباراة مع 39 نقطة أضاف إليها تسع متابعات، بينما سجل جيمس 31 نقطة مع سبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وباستثناء بعض فترات الربع الأول، فشل بورتلاند في التقدم طوال المباراة، وأتاح لليكرز توسيع الفارق بشكل تدريجي ليبلغ 27 نقطة في الربع الأخير، في ظل تألق كل من جيمس وديفيس وزميلهما كايل كوزما الذي سجل 15 نقطة وأضاف ست متابعات.

في المقابل، عانى بورتلاند صاحب المركز العاشر في المنطقة الغربية، وتلقى خسارته الـ14 في 23 مباراة هذا الموسم، والتي ترافقت مع نبأ سيئ تمثل بتعرض لاعبه رودني هود خلال الربع الأول لإصابة بالغة في وتر أخيل الأيسر، يتوقع أن تبعده فترة طويلة وقد تنهي موسمه بالكامل.

وخاض هود ثماني دقائق و33 ثانية فقط من المباراة، حقق خلالها متابعتين وتمريرة حاسمة دون أن يتمكن من تسجيل أي نقطة. وكان زميله داميان ليلارد أفضل مسجل للفريق مع 29 نقطة أضاف إليها سبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، بينما حقق حسن وايتسايد 15 نقطة.

وفي مباراة أخرى، انتزع سان أنتونيو سبيرز الفوز من ضيفه ساكرامنتو كينغز بفارق نقطة واحدة 105-104 بعد التمديد.

وبدت المباراة في طريقها للانتهاء لصالح دالاس مع تقدمه بفارق تسع نقاط قبل 1:43 دقيقة من صافرة النهاية. لكن سان أنتونيو سجل ثماني نقاط دون رد وقلص الفارق، قبل أن يفرض التعادل 100-100 وتمديد الوقت برمية ثلاثية للإيطالي ماركو بيلينيلي قبل ثلاث ثوانٍ فقط من النهاية.

وفي بقية المباريات، فاز بوسطن سلتيكس على دنفر ناغتس 108 - 95، وميامي هيت على واشنطن ويزاردز 112 - 103، وغولدن ستايت ووريرز على شيكاغو بولز 100-98، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على مينيسوتا تمبروولفز 139 - 127 بعد التمديد، وبروكلين نتس على تشارلوت هورنتس 111-104، وأورلاندو ماجيك على كليفلاند كافالييرز 93-87، وديترويت بيستونز على انديانا بايسرز 108 - 101.