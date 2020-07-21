الابتعاد عن الوالدة أكثر ما آلم ليبرون في الحجر

وتوقفت المسابقة في مارس/آذار بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقضى جيمس، الفائز بلقب الدوري الأميركي ثلاث مرات، فترة الحجر الصحي في لوس أنجليس في كاليفورنيا بينما كانت والدته غلوريا في أكرون في أوهايو.

وقال جيمس ”الشيء الوحيد الذي افتقدته خلال الحجر الصحي والدتي. هذه أول مرة في حياتي تمر هذه الفترة الطويلة دون رؤية والدتي“.

وأضاف ”لم أتمكن من رؤية والدتي منذ مباراة كل النجوم ثم رأيتها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قبل العودة إلى مدننا. هذا أمر شديد الصعوبة بالنسبة لي“.

ومن المقرر استئناف الدوري الأميركي في 30 يوليو/تموز الجاري في منتجع ديزني وورلد في فلوريدا دون حضور مشجعين. وسيتنافس 22 من 30 فريقا لحسم بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية.