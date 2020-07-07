الإصابة تحرم واشنطن ويزاردز من خدمات "بيل"



وهي ضربة جديدة يتعرض لها ويزاردز المقبل على الدخول لـ"فقاعة" أورلاندو في الأسبوع المقبل بعد إصابة كل من جون وول وغياب اللاتفي ديفيس بيرتانز، الذي اختار الابتعاد في 22 حزيران/يونيو بسبب المخاوف من الإصابة.

وتستأنف منافسات الدوري التي علقت في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من 30 تموز/يوليو الحالي في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، خلف أبواب موصدة وبصيغة معدلة تشمل مشاركة 22 فريقا من أصل 30.

وقال بيل "كان قرارا صعبا، ولم أتخذه بخفة كوني قائد هذا الفريق. أردت مساعدة زملائي للوصول إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) في أورلاندو، لكن أيضا استيعاب أن ذلك سيكون لما فيه مصلحتنا جميعا على المدى البعيد".

وأكد مدير عام فريق العاصمة تومي شيبارد أن لاعبه "فعل كل شيء ممكن ليكون جاهزا للعب، ولكن بعد مراقبة عن كثب له في التدريبات الفردية وصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان من الأفضل بالنسبة له عدم المشاركة في المباريات المقبلة في أورلاندو وتجنّب مخاطر تفاقم الإصابة".

وقبل تعليق نشاطات الدوري، حقّق بيل ما معدله 30,5 نقطة في المباراة، ليأتي خلف جايمس هاردن لاعب هيوستن (36,7 نقطة).

وأضاف شيبارد "على الرغم من أنه كان قادرا على اللعب خلال معظم الموسم مع الإصابة، فإن تعليق المنافسات من آذار/مارس وحتى الآن لم يترك أي منا يشعر بالراحة. الآن سيكون لديه الوقت الكافي ليصبح جاهزا لأداء على المستوى المرتفع الذي اعتدنا جميعنا على رؤيته".