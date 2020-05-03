تقدمت مجموعة خاصة بالمنتجعات الفندقية باقتراح لرابطة دوري كرة السلة الأميركية لاستكمال الموسم الحالي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بوضع كافة فنادقها في مدينة لاس فيغاس بتصرف اللاعبين وعائلاتهم والاشخاص الذين يتعين تواجدهم خلال المباريات.

ويتضمن الاقتراح الذي كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" بقاء هؤلاء في حجر صحي في أماكن مخصصة لذلك في الفنادق الـ13 التي تملكها الشركة.

ويستطيع اللاعبون مزاولة تدريباتهم في 24 مركزاً للمؤتمرات ستتحول الى قاعات لكرة السلة بينها 5 مراكز مجهزة بكاميرات من أجل السماح ببث المباريات على التلفزيون.

وسيكون منتجع "مانديلاي باي" الذي يضم ثلاثة فنادق متصلة المقر الرئيسي لمشروع "ام جي ام" وهو يضم 4700 غرفة.

في المقابل، كشفت شبكة "اي اس بي ان" بأن الرابطة تبحث عن منطقة للحجر الصحي مماثلة من الفنادق والملاعب في مدينة أورلاندو في منطقة خاصة من عالم ديزني.

وكانت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ("ان بي ايه") أبلغت الأندية أنها تعتزم السماح للاعبين بالعودة للتدريبات الفردية في منشآت فرقهم لكن ليس قبل الثامن من أيار/مايو في المناطق التي تسمح بها اللوائح الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه العديد من السلطات المحلية في الولايات بتخفيف الاجراءات حول طلب البقاء في المنزل على النشاط المهني غير الضروري.

وكانت جورجيا وأوكلاهوما من بين أولى الولايات التي تضم فرق مشاركة في دوري المحترفين التي خففت من لوائح الحجر الصحي، ما فتح الباب أمام التدريبات المحتملة في صالات رياضية وملاعب النادي، مع انتظار المزيد من الولايات لتحذو حذوها في الأيام المقبلة.

وتدرس الرابطة العديد من سيناريوهات العودة، ولكن لا يزال موضوع إكمال الموسم العادي قبل بدء التصفيات النهائية (بلاي أوف) غير مؤكد.

وعلّقت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين المنافسات منذ 12 آذار/مارس الفائت بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بفيروس "كوفيد- 19".

