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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

اعتزال فينس كارتر بعد مسيرة دامت 22 موسماً

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أعلن المخضرم فينس كارتر، أحد أبرز اللاعبين الاستعراضيين الذين مروا في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس اعتزاله اللعبة رسميا بعد مسيرة استمرت 22 عاما.

Reuters

وخاض كارتر (43 عاما) في صفوف أتلانتا هوكس آخر مباراة رسمية له في 11 Nذار/مارس، أي في الأمسية التي تبين فيها إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا المستجد ما استدعى إيقاف نشاط الدوري الأميركي للمحترفين.

وقال كارتر الذي شارك في مباراة كل النجوم "اول ستار" ثماني مرات، "لقد انتهيت رسميا مع كرة السلة الاحترافية".

وحقق اتلانتا هوكس 20 فوزا مقابل 47 خسارة ولم يكن من ضمن الفرق الـ22 التي تأهلت للمشاركة في استئناف الدوري رسميا في أواخر تموز/يوليو في أورلاندو.

وخاض كارتر الذي اشتهر بسلاته الاستعراضية، 1541 مباراة وسجل معدلا مقداره 2ر17 نقطة في المباراة الواحدة، و4.4 متابعات، و2.3 تمريرات حاسمة، وهو دافع خلال مسيرته الطويلة عن ألوان تورونتو رابتورز حيث تألق الى جانب ترايسي ماكغرايدي (1998-2004)، نيوجيرزي نتس (2004-2009)، أورلاندو ماجيك (2009-2010)، فينيكس صنز (2020-2011)، دالاس مافريكس (2011-2014)، ممفيس غريزليز (2014-2017)، ساكرامنتو كينغز (2017-2018)، وصولا إلى أتلانتا هوكس الذي التحق به في صيف 2018.                                  

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