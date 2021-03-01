اعتزال الفرنسي يواكيم نواه عن 36 عاماً

ولم تعتبر خطوة نواه الذي اختير مرتين لخوض مباراة "كل النجوم" (2013 و2014) مفاجأة، إذ توقع المراقبون هذه اللحظة، بعدما كان لمح وكيل أعماله بيل دافي قبل ثلاثة أشهر إلى أن لاعب شيكاغو بولز السابق يتجه "على الأرجح نحو الاعتزال".

وبحسب موقع "ذي أتلتيك" يريد نواه أن يفعّل اعتزاله بقميص بولز الذي أمضي معه معظم مسيرته في الملاعب، على غرار ما فعل لاعب سلتيك السابق بول بيرس الذي وقع عقدا لمدة يوم واحد فقط مع فريق مدينة بوسطن.

وانتقل يواكيم (2,11 م)، نجل لاعب كرة المضرب الشهير يانيك نواه، الى دوري المحترفين بعدما توج مرتين تواليا بطلا للجامعات مع غاتورز دو فلوريدا عامي 2006 و2007، إثر اختياره من قبل بولز في المركز التاسع في الـ "درافت" في حزيران/يونيو 2007.

وفي غضون 9 أعوام، بين 2007 و2016، خاض الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) ست مرات تواليا (بين 2009 و2014)، ووصل إلى نهائي المنطقة الشرقية عام 2011.

بعد مغامرته الناجحة مع بولز، انتقل إلى نيو يورك نيكس (2016-2018)، ليعود ويتابع رحلته مع ممفيس غريزليز (2018-2019)، وثم مع لوس أنجليس كليبرز الذي تعاقد معه في آذار/مارس 2020 بعدما تعرض لقطع في وتر أخيل في أيلول/سبتمبر.

ومدد نواه إقامته خارج الملاعب بسبب تداعيات فيروس كورونا، قبل أن يعود مجدداً العام الماضي في "فقاعة" ديزني وورلد التي استقبلت المباريات بعد عودة منافسات الدوري إثر توقف قسري. ولكن مسيرة نواه الذي كان عقده ينص على عام إضافي من دون ضمانات، انتهت عقب قرار نادي كاليفورنيا التخلي عنه.

واشتهر نواه بصفاته الدفاعية واستبساله على جميع الكرات، حيث اختير أفضل مدافع في الـ "ن بي آيه" عام 2014، وبات في ذلك العام ثاني لاعب فرنسي بعد مواطنه طوني باركر نجم سان أنتونيو سبيرز يشارك في مباراة "كل النجوم".

وحقق نواه الذي يحمل أيضاً الجنسيتين الأميركية والسويدية من والدته سيسيليا روده، في مسيرته 7 "تريبل - دابل" (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات إصائية) و218 "دابل - دابل"، منها 22 في الأدوار الإقصائية.

وبرغم نجاحاته في الدوري الأميركي، إلا أن مغامرة نجل آخر لاعب فرنسي يحرز لقب بطولة رولان غاروس المفتوحة، مع منتخب بلاده لم تتكلل بالنجاح اذ ارتدى قميص "الزرق" 22 مرة بين عامي 2009 و2011 وأحرز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا 2011.