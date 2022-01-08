استعراض من أنتيتوكونمبو ضد بروكلين ويوتا يسقط أمام تورونتو

وحقق اليوناني الذي غاب مؤخراً عن خمس مباريات بسبب إجراءات كوفيد-19، معدل 32 نقطة وأكثر من 10 مرتدات في المباراة الواحد خلال ست مواجهات منذ عودته.

وكانت هذه المباراة السابعة توالياً التي يسجّل فيها أنتيتوكونمبو 30 نقطة في مواجهة بروكلين.

وقال اليوناني بعد المباراة إن "هناك الكثير من الإثارة في الأجواء عندما تلعب في بروكلين. تمكنا من الاستفادة من المساحة للتسديد. دافعنا وساعدنا بعضنا البعض. لعبنا بشكل جيد".

من جهته، اعتبر دارفين هام المدرب المؤقت لباكس أن أنتيتوكونمبو "يأتي ويسجّل الضربة القاضية القاتلة في كل مرة. بمجرد أن يرى تمركزنا، يعرف الأماكن التي يريد الوصول إليها".

وسبق لميلووكي الذي يحتل المركز الثالث حالياً في ترتيب المنطقة الشرقية، أن أسقط بروكلين الموسم الماضي في الدور نصف النهائي قبل أن يتوّج بطلاً.

وبالنسبة لنتس ثاني المنطقة الشرقية الذي خسر في أربع من آخر خمس مباريات، سجل كيفن دورانت 29 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، فيما أنهى جيمس هاردن المباراة برصيد 16 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وبالطبع فإن بروكلين الذي لعب على أرضه، كان محروماً من خدمات كايري إيرفينغ الذي لم يُسمح له باللعب إلا في المباريات الخارجية (باستثناء تورونتو) بعد رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

ولا يُسمح لإيرفينغ باللعب على أرض بروكلين بسبب إلزامية التطعيم في مدينة نيويورك.



"تريبل دابل" لفانفليت

وفي تورنتو، حقق فريد فانفليت "تريبل دابل" (37 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة) في المباراة التي فاز فيها تورونتو رابتورز 122-108 على يوتا جاز الذي كان محروماً من ثمانية لاعبين، بينهم دونوفان ميتشل (آلام في الظهر) ورودي غوبرت (بروتوكول صحي).

وبهذا الـ"تريبل دابل" الأول له في مسيرته، منح فانفليت تورونتو الفوز الخامس توالياً.

وقال فانفليت إن زملاءه سهّلوا عليه التسجيل، فأضاف الكاميروني باسكال سياكام 17 نقطة، والكندي كريس بوشيه 13 نقطة، وسكوتي بارنز 11 نقطة وتسع متابعات.

وإلى جانب نجميه الأبرزين ميتشل وغوبرت، حُرم يوتا من الأسترالي جو إنغلز (بروتوكول كوفيد-19)، ومايك كونلي (إصابة في الركبة)، الكرواتي بويان بوغدانوفيتش (إصبع)، رويس أونيل (ركبة)، رودي غاي (كاحل)، وجوردان كلاركسون (ظهر).



أطول سلسلة انتصارات لشيكاغو

وفي شيكاغو، أحرز زاك لافين 27 نقطة ليمنح فريق شيكاغو بولز فوزه التاسع على التوالي، على حساب واشنطن ويزاردز 130-122.

وهذه أطول سلسلة انتصارات لبولز في عشرة مواسم. وبفضل ذلك، عزز فريق شيكاغو مركزه في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية.

وفي المنطقة الشرقية نفسها، فرض فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (خامس الترتيب) نفسه أمام سان أنتونيو سبيرز وفاز عليه 119-100، فيما سقط بورتلاند ترايل بلايزرز على أرضه أمام كليفلاند كافالييرز 101 - 114.

وفي لوس أنجليس، سجل ليبرون جيمس 32 نقطة وماليك مونك 29 نقطة، ليتغلب لوس أنجليس ليكرز السادس في ترتيب المنطقة الغربية، على أتلانتا هوكس 134-118 ويحقق فوزه الرابع على التوالي.

وفي مباراة أخرى، سقط هيوستن روكتس متذيل ترتيب المنطقة الغربية، أمام دالاس مافريكس الخامس 130-106. وهذه هي الخسارة رقم 29 لروكتس في مقابل 11 فوزاً.

وفي مواجهات ثانية، فاز دنفر ناغتس على ساكرامنتو كينغز 121-111، فيما سقط أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام مينيسوتا تمبروولفز 105-135.