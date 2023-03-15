إيقاف مورانت 8 مباريات لحمله سلاحاً

وغاب مورانت الذي عوقب بسبب "سلوكه الضار بالدوري"، عن خمس مباريات لغريزليز بقرار من الأخير، ما يعني أنه تبقى له ثلاث مباريات.

وتأتي العقوبة بعد تحقيق فتحته رابطة الدوري في الحادثة التي حصلت في الرابع من الشهر الحالي في ملهى ليلي في دنفر، وبعد اجتماع جمع اللاعب الأربعاء بمفوض الدوري آدم سيلفر.

وقال سيلفر "كان سلوك جا غير مسؤول، متهور، وقد يكون خطيراً جداً"، مضيفاً "كما أن له عواقب وخيمة بالنظر إلى متتبعيه وتأثيره الهائل، لاسيما بين المشجعين الشباب الذين يتطلعون إليه".

وكشف "لقد أعرب عن أسفه الصادق وندمه على سلوكه. لقد أوضح لي أيضاً أنه تعلم من هذا الحادث وأنه يتفهم التزاماته ومسؤولياته تجاه ممفيس غريزليز ومجتمع NBA الذي يصل إلى نطاق أوسع من لعبه في الملعب".

وبناءً على المعلومات التي كشف عنها خلال تحقيق رابطة الدوري في الحادثة، لم تجد الأخيرة أن المسدس يخص مورانت، أو أنه من أحضره إلى الملهى الليلي أو قام بعرضه لفترة طويلة.

وقال بيان رابطة الدوري إنه "لم يتوصل التحقيق أيضاً الى أن مورانت كان يمتلك المسدس أثناء سفره مع الفريق أو خلال تواجده في أي منشأة تابعة لرابطة دوري المحترفين، ولم تجد سلطات كولورادو سبباً كافياً لاتهام مورانت بارتكاب جريمة".