إيقاف لاعب ميامي ليونارد لأسبوع

كما غرمت الرابطة ليونارد 50 ألف دولار، وفرضت عليه المشاركة في برنامج ثقافي متنوع.

وكان "العملاق" ليونارد (2,13 م) فقد السيطرة على أعصابه خلال بث مباشر عبر منصة "تويتش" للبث التدفقي أثناء خوضه منافسات لعبة عبر الانترنت وتفوه بكلمات نابية معادية للسامية بعدما تم إيقاعه أرضاً من قبل أحد المنافسين.

وعلى الرغم من أن ليونارد (29 عاماً) اعتذر لاحقاً عما بدر منه، معللاً ذلك بعدم معرفته فحوى الكلام الذي صدر عنه، إلا أن فريقه هيت قرر إيقافه لمدة غير محددة، في حين فتحت الرابطة تحقيقاً بما حصل.

وقال آدم سيلفر مفوض الدوري الأميركي للمحترفين في بيان "تعليق مايرز كان غير مبرر ومؤلم ولا مكان لمثل هذه المصطلحات المسيئة في الدوري الأميركي للمحترفين أو في مجتمعنا".

وتابع "البارحة، تحدثنا إلى ممثلي رابطة مكافحة التشهير لفهم بشكل أفضل تأثير كلماته ونحن نتقبل شعوره بالندم".

وختم قائلاً "قمنا بإبلاغ مايرز بأنه لن يتم التسامح مع تعليقات مهينة مثل هذه، وأنه من المتوقع أن يتمسك بالقيم الأساسية للدوري - المساواة والتسامح والاندماج والاحترام - في جميع الأوقات للمضي قدماً".