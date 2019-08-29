إيقاف تشاندلر لاعب نتس 25 مباراة بسبب المنشطات

ويسري مفعول عقوبة تشاندلر بدءاً من أول مباراة سيكون مؤهلاً لخوضها، علماً أن مشاركته في الموسم المنصرم تأثرت بكثرة غياباته بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وتعاقد تشاندلر (32 عاماً) مع فريق مدينة نيويورك هذا الصيف لمدة عام قادماً من لوس أنجليس كليبرز، لينضم إلى نجم بوسطن سلتيكس السابق كايري إيرفينغ المنتقل إلى نتس هذا الصيف، على غرار كيفن دورانت القادم من غولدن ستايت ووريرز على الرغم من عدم تمكّنه من اللعب بسبب إصابة في وتر أخيل.

وكان تشاندلر، الذي ضمه نيويورك نيكس إلى الدوري عام 2017 كالخيار الرقم 23 في الـ"درافت" المخصص لانتداب لاعبي الجامعات والثانويات والأجانب إلى الدوري، يتحضر لخوض موسمه الثاني عشر في الدوري الأميركي.

وبعد أربعة مواسم مع نيكس، انتقل تشاندلر إلى دنفر ناغتس عام 2011 لكن بسبب توقف الدوري على خلفية المشاكل بين اللاعبين ومالكي الأندية، التحق بالدوري الصيني حيث خاض تجربة قصيرة مع جيجيانغ غوانغشا لايونز، قبل أن يعود إلى الدوري الأميركي ليدافع عن ألوان دنفر مجدداً لستة أعوام.

ولعب بعد ذلك مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وكليبرز قبل أن يلتحق هذا الصيف بنتس.

ويبلغ معدل تشاندلر في المباراة الواحدة 12,9 نقطة و5,3 متابعات و1,8 تمريرة حاسمة.