إيرفينغ ودورانت يقودان نتس للفوز على بايسرز

ولم تكن عودة إيرفينغ إلا حدثاً بارزاً واحداً في أمسية شهدت تفوّق دالاس مافريكس على غولدن ستايت ووريرز 99-82، في هدية مثالية لحفل وداع القميص رقم 41 لأيقونة الفريق الألماني ديرك نوفيتسكي.

وفي إنديانابوليس، كانت كل الأنظار متجهة إلى إيرفينغ الذي غاب عن أول 35 مباراة في الموسم، فلعب أقل من 32 دقيقة وسجل 10 من نقاطه الـ22 في الربع الرابع لمساعدة بروكلين على العودة من تأخر بـ19 نقطة في الربع الثالث.

"لقد كان أمراً مذهلاً"



وقال اللاعب في مقابلة داخل الملعب "يا رجل، لقد كان أمراً مذهلاً".

ولا يزال إيرفينغ غير مؤهل للعب مباريات على أرض بروكلين، بسبب إلزامية تلقي اللقاح في نيويورك. كما تم منعه من المشاركة في المباريات في ماديسون سكوير غاردن وتورونتو، وانتظر نتس حتى الشهر الحالي ليتخذ قرار الاستفادة من إيرفينغ في الملعب جزئياً.

قال مدرب نتس ستيف ناش "كنا نقوم بجولة لتوقيع مجموعة من (اللاعبين المتعاقدين) لمدة 10 أيام، فعندما يكون لدينا أحد يمكنه اللعب لنا، فما الفرق بين 10 أيام ورجل يمكنه اللعب بدوام جزئي"، واصفاً الأمر بأنه فرصة "لاستخدام مورد لدينا لم نكن نستخدمه".

وجاءت عودة إيرفينغ في وقت مناسب لنتس صاحب 24 فوزاً و12 هزيمة والذي خسر آخر ثلاث مباريات ليتخلف عن شيكاغو بولز في صدارة المنطقة الشرقية (25-10).

وكان كيفن دورانت أفضل مسجلي نتس برصيد 39 نقطة وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، فيما أضاف جيمس هاردن 18 نقطة وست تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

وقد تكون النظرة الأولى هذا الموسم على "الثلاثة الكبار" في نتس بين إيرفينغ ودورانت وهاردن مشجعة، لكن إيرفينغ لن يكون متاحاً للمباراتين المقبلتين أمام ميلووكي باكس الجمعة وسان أنتونيو سبيرز الأحد.

وقال إيرفينغ "هذا الوضع الذي نحن فيه ليس مثالياً. لكننا سنخوض المعركة وسنبذل كل ما في وسعنا للبقاء معاً".



مافريكس يُسقط المتصدّر



وفي ملعب آخر، كان فوز مافريكس على ووريرز بداية لليلة عاطفية في دالاس، حيث أصبح النجم السابق الألماني نوفيتسكي الذي قاد الفريق إلى لقب الدوري في 2011، رابع لاعب يُسحب قميصه أيضاً مع النادي.

ولعب نوفيتسكي جميع مواسمه الـ21 في الدوري في دالاس، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالإضافة إلى أفضل لاعب في النهائيات. ويحتل المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري برصيد 31.560 نقطة في مسيرته، ومهد الطريق للاعبين الأوروبيين على غرار اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو والنجم السلوفيني لوكا دونشيتش في دالاس.

وسجل دونشيتش 26 نقطة، ليساهم في تحقيق فريقه الانتصار الرابع توالياً، مع فشل ستيفن كوري في عودة فريقه، مسجلاً فقط 14 نقطة.

ولم يتمكن كوري من تسجيل أكثر من 5 تسديدات من أصل 19 بينها واحدة من تسع محاولات ثلاثية، ليتراجع معدّله التهديفي إلى 37.9 في المئة خلال آخر 15 مباراة.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير "الجميع يرمي عليه كل شيء. أعتقد أنه تعرض للضغوط قليلاً هذه الأمسية".

وأضاف كير "أعتقد أن قوتنا نفدت نوعاً ما في الربع الرابع".

وفي مباريات أخرى، سقط دنفر ناغتس أمام يوتا جاز 109-115، وبوسطن سلتيكس أمام سان أنتونيو سبيرز 97-99.



