إمبيد يمنح فيلادلفيا فوزه السادس توالياً

وخاض فريق فيلادلفيا الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية أمام كافالييرز، مبارزة متقاربة حتى الأنفاس الأخيرة عندما سجّل تايريز ماكسي ثلاثية وأحرز سفنتي سيكسرز خمس رميات حرة في آخر 51 ثانية لتأمين الفوز.

وقال الكاميروني الذي سجّل أيضاّ 18 متابعة وأربع صدّات، إنه استفاد من ميزة الشك التي منحه إياها الحكام.

وينافس إمبيد على جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم، لكنه أشار إلى أن تركيزه في مكان آخر.

وقال "أحاول فقط الفوز، والحصول على أكبر عدد ممكن من الانتصارات ولمّ المجموعة، والقيام بعملنا. زملائي في الفريق يجعلون عملي أسهل. نحن نقوم بذلك كفريق واحد".

وأضاف "أنا متحمس لما بعد الموسم، لكن لدينا الكثير من المباريات المقبلة في الموسم العادي، علينا أن نأخذها واحدة تلو الأخرى ونحاول التحسن كل يوم".

وإلى جانب إمبيد، كان الدعم أيضاً من جيمس هاردن الذي أحرز 28 نقطة، وماكسي الذي سجّل 23.

وبهذا الفوز، بات فيلادلفيا الآن متأخراً بفارق نصف مباراة فقط عن بوسطن سلتيكس صاحب المركز الثاني.

وكان فريق سلتيكس من جهته قد عانى للفوز على مينيسوتا تمبروولفز في مينيابوليس 104-102.

وسجّل جايلين براون 35 نقطة وجايسون تاتوم 22 من بينها رميتان حرتان أكد بهما الفوز في النهاية.

وعانى فريق سلتيكس في التسديد، فكانت نسبة التسجيل 40.5% من تحت السلة و12 من 40 ثلاثية، لكن دفاعه قدّم ما يكفي لتحقيق الفوز.

وقال براون بعد المباراة "حافظنا على مسار الفوز. أعتقد أننا فزنا بالمباراة دفاعياً".

وأضاف: "سنفعل كل ما يتطلبه الأمر لتحقيق الفوز. علينا أن نثق في بعضنا البعض كزملاء في الفريق، وهذا جزء من كوننا فريقاً جيداً، وعلينا مواصلة بناء تلك العادات".

في مباراة أخرى، حصد ستيف كوري 50 نقطة لكنه لم يستطع منع غولدن ستايت ووريرز من السقوط أمام لوس أنجليس كليبرز 126-134.

ورغم تألق كوري الذي أحرز ثماني رميات ثلاثية، كان هجوم كليبرز قوياً مع ستة لاعبين سجّلوا أكثر من عشرة نقاط.

وقاد كوهي ليونارد قائمة المسجّلين لكليبرز برصيد 30 نقطة.

من جهة أخرى، حقق ميامي هيت الفوز على ممفيس غريزليز صاحب المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية 138-119.

ويبقى غريزليز من دون نجمه جا مورانت، مع إعلان رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إيقافه لثماني مباريات بعد قيامه بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدساً في ملهى ليلي.

وغاب مورانت الذي عوقب بسبب "سلوكه الضار بالدوري"، عن خمس مباريات لغريزليز بقرار من الأخير، ما يعني أنه تبقى له ثلاث مباريات ضد ميامي هيت وسان أنتونيو سبيرز وغولدن ستايت ووريرز، وبالتالي من المتوقع أن يعود الى الفريق الإثنين حين يتواجه مع دالاس مافريكس.

ومن دونه، وجد غريزليز نفسه متأخراً 28 نقطة في نهاية الربع الثالث، ما سمح لميامي بإراحة جيمي باتلر الذي كان قد جمع 23 نقطة، في الربع الرابع.

وسجّل بام أديبايو 26 نقطة وتايلر هيرو 24 نقطة، ليحقق هيت أفضل نسبة تسجيل له هذا الموسم مع 59.8 في المئة.

وخسر لوس أنجليس ليكرز المثقل بالإصابات أمام هيوستن روكتس متذيل الترتيب في المنطقة الغربية 110-114.

وفاز أيضاً دالاس مافريكس من دون نجميه المصابين لوكا دونتشيتش وكايري إيرفينغ، على سان أنتونيو سبيرز 137-128.